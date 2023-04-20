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Лукашенко о деструктивных силах: «Через конфликт в Украине втягивают нас в Третью мировую войну»

20 апреля 2023 16:59
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Результаты сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга впечатляют. На успешную реализацию договоренностей обратил внимание глава государства во время встречи с губернатором северного региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о деструктивных силах: «Через конфликт в Украине втягивают нас в Третью мировую войну»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Лишь один факт. В блокадном Ленинграде не пропало ни одного зернышка из крупнейшей в мире коллекции культурных растений Вавилова. Могли бы съесть. Но дальше еще интереснее. Этими семенами ленинградцы поделились с Беларусью. Сожженной и разрушенной европейскими оккупантами. Ни в этом ли зерна нашей дружбы? Ни в этом ли причины здравых желаний? Как говорят в Беларуси: абы не было войны.

Лукашенко о деструктивных силах: «Через конфликт в Украине втягивают нас в Третью мировую войну»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете мое личное, особое отношение к городу – труженику и герою. Я часто сравниваю Ленинград с Беларусью. Потому что в истории вообще не было таких мест, которые бы от войны потерпели, как Беларусь и Ленинград. Мы с большой теплотой относимся к ленинградцам, которые после войны приехали сюда, пострадав сами, сделали очень многое для возрождения Беларуси, особенно науки и образования. Пользуясь случаем, благодарю делегации Санкт-Петербурга, Ленинградской области, которые приезжали к нам в марте на открытие музея, приуроченного к 80-летней годовщине трагических событий в Хатыни. Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочая дрянь, деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Через конфликт в Украине втягивают нас в Третью мировую войну. Я убежден: и тогда у них не получилось, и сейчас не получится тем более.

Лукашенко – губернатору Беглову: мы сохранили наши ГОСТы, не стали бодяжить и уходить в какой-то рынок. Подробности здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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