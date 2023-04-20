«Я думал, что Минск самый чистый город». Лукашенко восхитился порядку на улицах Питера
Результаты сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга впечатляют. На успешную реализацию договоренностей обратил внимание глава государства во время встречи с губернатором северного региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Во время слов Президента министр сельского хозяйства и продовольствия что-то помечал. Но настоящий диктант поручений сегодня ждал и главу промышленного ведомства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы приветствуем планы Санкт-Петербурга по использованию электробусов. В Минске наработан серьезный опыт эксплуатации этой новинки. Готовы поделиться, если у вас будет такая заинтересованность наши опытом. Как меня информировали, хорошо себя зарекомендовала прошлой зимой на улицах вашего города белорусская коммунальная техника.
Вспомнил наш Президент и экскурсию, организованную Владимиром Путиным коллегам по СНГ. В чистоте Петербург и Минск тоже очень похожи.
Александр Лукашенко:
Президент России Путин специально говорит: я хочу вам показать Питер. И повез нас по улицам неожиданно, никто этого не ожидал. Я вообще был поражен, ну там, где я по крайней мере побывал, – чистоте и порядку в Питере. Я думал, что Минск самый чистый город. Я приехал сюда, и в Минске у нас был предметный разговор с мэром. Говорю: надо ехать в Питер учиться.
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