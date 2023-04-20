«Я думал, что Минск самый чистый город». Лукашенко восхитился порядку на улицах Питера

Результаты сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга впечатляют. На успешную реализацию договоренностей обратил внимание глава государства во время встречи с губернатором северного региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Во время слов Президента министр сельского хозяйства и продовольствия что-то помечал. Но настоящий диктант поручений сегодня ждал и главу промышленного ведомства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы приветствуем планы Санкт-Петербурга по использованию электробусов. В Минске наработан серьезный опыт эксплуатации этой новинки. Готовы поделиться, если у вас будет такая заинтересованность наши опытом. Как меня информировали, хорошо себя зарекомендовала прошлой зимой на улицах вашего города белорусская коммунальная техника. Вспомнил наш Президент и экскурсию, организованную Владимиром Путиным коллегам по СНГ. В чистоте Петербург и Минск тоже очень похожи.