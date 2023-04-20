Учиться жить по-другому. Кто готов терпеть домашнее насилие?
В последнее время мы часто слышим: абьюз, абьюзивные отношения. Это широкое понятие, но в любом случае оно подразумевает определенную модель – агрессор-жертва. О том, что представляет собой психологическое насилие и как сбросить оковы давно изживших отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Александра Магирани, психолог:
Из опыта своих клиентов, когда клиент сам признается, что уже происходит процесс развода, расхождения, и женщина говорит: «Я осознаю, что мне не хватает этой драмы, этих эмоций». То есть у жертвы точно так же есть потребность.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Быть жертвой?
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Страдать?
Александра Магирани:
Да, [потребность – прим. ред.] страдать, в этом избиении. Клиент мне призналась.
Ольга Шерснева:
Она сама этого не осознает, насколько я понимаю?
Юлия Самусенко:
Спустя время, возможно, осознает.
Александра Магирани:
Спустя время, да. Спустя время она рефлексирует, у меня клиент прямо призналась. Она говорит: «Я понимаю, что мне самой не хватает. Я хочу этих эмоций, конфликта, драмы, этой всей жести».
Ольга Шерснева:
То есть поэтому жертва это терпит? Что с этим делать?
Светлана Агарвал, певица:
Тут уже тогда жертва выходит…
Александра Магирани:
Выходит из жертвы.
Ольга Шерснева:
То есть я так понимаю, что для отношений абьюзивных обязательно нужно два человека – агрессор и жертва? Если жертва перестает быть жертвой, соответственно, эта модель уже не работает, правильно?
Александра Магирани:
Да, они перестают закрывать потребности друг друга в паре либо они вдвоем могут идти, конечно, работать, но это в редких случаях, к терапевту. Когда оба начинают понимать, какая была модель сформирована, и учиться по-другому жить.
«Встречаться с абьюзером». Какие отношения стоит прервать на начальном этапе – подробнее здесь.