Учиться жить по-другому. Кто готов терпеть домашнее насилие?

В последнее время мы часто слышим: абьюз, абьюзивные отношения. Это широкое понятие, но в любом случае оно подразумевает определенную модель – агрессор-жертва. О том, что представляет собой психологическое насилие и как сбросить оковы давно изживших отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александра Магирани, психолог:

Из опыта своих клиентов, когда клиент сам признается, что уже происходит процесс развода, расхождения, и женщина говорит: «Я осознаю, что мне не хватает этой драмы, этих эмоций». То есть у жертвы точно так же есть потребность. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Быть жертвой? Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Страдать? Александра Магирани:

Да, [потребность – прим. ред.] страдать, в этом избиении. Клиент мне призналась.

Ольга Шерснева:

Она сама этого не осознает, насколько я понимаю? Юлия Самусенко:

Спустя время, возможно, осознает. Александра Магирани:

Спустя время, да. Спустя время она рефлексирует, у меня клиент прямо призналась. Она говорит: «Я понимаю, что мне самой не хватает. Я хочу этих эмоций, конфликта, драмы, этой всей жести». Ольга Шерснева:

То есть поэтому жертва это терпит? Что с этим делать?