Лукашенко: «Говорильня здесь никому не нужна». Вот как в Беларуси решат проблемы с долгостроями

Новости Беларуси. Спрос будет серьезный. Первое совещание в 2023-м, в Году мира и созидания, было посвящено строительству. В центре обсуждения – ряд ключевых вопросов, которые местами переросли в проблемные, но абсолютно решаемые: затянувшиеся сроки строительства объектов. На столе у главы государства – конкретные цифры по долгостроям, итоги работы отрасли за 2022 год и упрощение процесса строительства для разных категорий объектов. Александр Лукашенко сразу обозначил, что сегодняшний разговор должен быть предельно конкретным. Ведь в свое время по каждому вопросу перед ответственными лицами были поставлены задачи.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Решить проблему долгостроев – не документ в папку прятать. Вообще, от руководства страны вряд ли что утаишь. Вся Беларусь следила за строительной эпопеей в Соколе. Тогда по поручению главы государства гордиев узел распутывала Наталья Кочанова. Может хватит вязать новые узлы проблем в общественно-чувствительной отрасли? С такого посыла Президент начнет первое совещание этого года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ряд проблем мне предложили послушать, связанных со строительной отраслью. Я не стану этого делать. Просто говорильня здесь никому не нужна.

Руслан Пархамович: многоквартирное жилье теперь будет принимать только Госстройнадзор. Читайте здесь.

Среди решений, что называется, на злобу дня – упрощение процедур согласования в строительстве для иностранных инвесторов. Среди плюсов жилья с господдержкой – за прошлый год введено на 100 тысяч квадратных метров больше, чем было запланировано. Перевыполнены планы по строительству арендного жилья на 60 % и по строительству домов с электрическим отоплением – на 35. Но Президент основным показателем считает другое.