Лукашенко – чиновникам: «Вы опять начинаете долгострои порождать в стране»

В центре обсуждения – ряд ключевых вопросов, которые местами переросли в проблемные, но абсолютно решаемые: затянувшиеся сроки строительства объектов (на столе у главы государства конкретные цифры по долгостроям), итоги работы отрасли за минувший год и упрощение процесса строительства для разных категорий объектов. Александр Лукашенко сразу обозначил, что сегодняшний разговор должен быть предельно конкретным. Ведь в свое время по каждому вопросу перед ответственными лицами были поставлены задачи. За их невыполнение, разумеется, последует серьезный спрос.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня интересует, первый вопрос, мы с вами об этом договаривались, упрощение вопроса строительства. Так, как сделали по частному строительству. Архитектор определил дом, который будет строиться на улице, красные линии, или как они называются, указал, участок есть у человека – строй. Ты строишь для себя, несешь за это ответственность, и, как видим, люди сами пошли и в МЧС, и в какой-то надзор, и к вам, чтобы вы подсказали, как лучше. Так должно быть. Человек должен определяться, как ему строить дом. А те, кто строит, это 100 % думающие люди. Они определятся, как строить. Надо – попросят нас, чтобы мы им подсказали и помогли. Остальное жилье, строительные объекты – мы договаривались, что в течение года (вы мне говорили, к этому году) вы все уладите и никто не будет обижаться ни из руководителей предприятий, которые строят новые цеха, ни частные лица, ни госслужащие, ни те, кто себе жилье будет строить или покупать в многоэтажках квартиру, они обижаться на нас не будут за излишние, ненужные требования. Мне хотелось бы услышать сегодня: вы это сделали или не сделали.

Второй вопрос кратко. Итоги прошлого года нас в строительной отрасли, прямо скажем, не радуют, как меня информируют. Основной показатель, что вы опять начинаете долгострои порождать в стране. У вас незавершенные строительством объекты появляются. И даже жилые объекты. По-моему, аж 22 жилых дома, 19 в Минске. Это безобразие. Мы людям пообещали, что введем вовремя объект, жилые дома, а мы их не вводим. Есть и другие объекты недостроенные. За это спрос будет серьезный. Ну, и перспектива. В связи с заданиями перед строительной отраслью и корректировкой тех планов с учетом военнослужащих, многодетных семей и так далее, которых мы пообещали обеспечить жильем в первую очередь.