Руслан Пархамович: многоквартирное жильё теперь будет принимать только Госстройнадзор

Новости Беларуси. Спрос будет серьезный. Первое совещание в этом Году мира и созидания было посвящено строительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре обсуждения ряд ключевых вопросов, которые местами переросли в проблемные, но абсолютно решаемые. Затянувшиеся сроки строительства объектов – на столе у главы государства конкретные цифры по долгостроям, итоги работы отрасли за минувший год и упрощение процесса строительства для разных категорий объектов. Александр Лукашенко сразу обозначил, что сегодняшний разговор должен быть предельно конкретным. Ведь в свое время по каждому вопросу перед ответственными лицами были поставлены задачи.

Беларусь всегда отмечают за порядок не только уличный. У нас крыши в ночных клубах на головы молодежи не падают. Строгий подход. С другой стороны, слишком долгий процесс согласований, причем во многих инстанциях. И даже при таком нудном процессе согласования на «горячую» линию СТВ звонят новоселы и жалуются на недоделки в многоквартирных домах. Упростить приемку объектов – не значит ухудшить контроль. Наоборот, упорядочить и оптимизировать.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Получается банально: чем больше подписей, тем меньше ответственность. Если мы этот вопрос сократим, и у нас будет конкретный узкий перечень ответственных за результаты труда в строительстве, тем более в жилищном строительстве. А по многоквартирному жилью мы предложили правительству и внесли нормативный акт о сокращении, скажем так, только один надзорный орган теперь будет принимать объекты многоквартирного жилья – это Госстройнадзор. Такие предложения внесены, надеюсь, они будут поддержаны. Поэтому у нас будет узкий четкий перечень ответственных и за качество, и за соответствие проектной документации. Поэтому, мне кажется, такое упрощение только повысит уровень ответственности и, соответственно, качество итоговых работ.