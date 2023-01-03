Руслан Пархамович: многоквартирное жильё теперь будет принимать только Госстройнадзор
Новости Беларуси. Спрос будет серьезный. Первое совещание в этом Году мира и созидания было посвящено строительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре обсуждения ряд ключевых вопросов, которые местами переросли в проблемные, но абсолютно решаемые. Затянувшиеся сроки строительства объектов – на столе у главы государства конкретные цифры по долгостроям, итоги работы отрасли за минувший год и упрощение процесса строительства для разных категорий объектов. Александр Лукашенко сразу обозначил, что сегодняшний разговор должен быть предельно конкретным. Ведь в свое время по каждому вопросу перед ответственными лицами были поставлены задачи.
Беларусь всегда отмечают за порядок не только уличный. У нас крыши в ночных клубах на головы молодежи не падают. Строгий подход. С другой стороны, слишком долгий процесс согласований, причем во многих инстанциях. И даже при таком нудном процессе согласования на «горячую» линию СТВ звонят новоселы и жалуются на недоделки в многоквартирных домах. Упростить приемку объектов – не значит ухудшить контроль. Наоборот, упорядочить и оптимизировать.
Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Получается банально: чем больше подписей, тем меньше ответственность. Если мы этот вопрос сократим, и у нас будет конкретный узкий перечень ответственных за результаты труда в строительстве, тем более в жилищном строительстве. А по многоквартирному жилью мы предложили правительству и внесли нормативный акт о сокращении, скажем так, только один надзорный орган теперь будет принимать объекты многоквартирного жилья – это Госстройнадзор. Такие предложения внесены, надеюсь, они будут поддержаны. Поэтому у нас будет узкий четкий перечень ответственных и за качество, и за соответствие проектной документации. Поэтому, мне кажется, такое упрощение только повысит уровень ответственности и, соответственно, качество итоговых работ.
В рабочем кабинете главы государства профильный вице-премьер и министр, заместитель главы администрации Президента. Среди положительных результатов – экспорт стройуслуг. В 2022 году он достиг 440 миллионов долларов. Впервые такой результат за шесть лет. Наши стройтресты добрались даже до Владивостока. Но искать работу за пределами страны – мера была необходимая.
Руслан Пархамович:
Да, действительно, абсолютно справедливая критика в адрес строительного комплекса в том, что объемы подрядных работ не достигли ни прошлогоднего показателя, ни поставленной задачи. Мы срабатываем до конца 2022 года на уровне 88,6-88,7 % к уровню прошлого. Этого явно недостаточно. Но необходимо отметить, что такой объем строительно-монтажных работ в стране выполнен по причине отсутствия инвестиций внутри страны. Их темп еще меньше – 81 %.
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