Руслан Пархамович о долгостроях: «До 2025 года их количество сократится до минимума»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поставил задачу оперативно решить проблему с долгостроями. Глава государства принял с докладом о состоянии дел в строительной отрасли профильного вице-премьера, министра и замглавы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – чиновникам: «Вы опять начинаете долгострои порождать в стране»

Общаясь с журналистами, профильный министр отметил, что 2022 год был непростым для всех отраслей, в том числе и для строительной. Поэтому запланированные показатели так и не были достигнуты. Что касается возведения жилья, то по итогам прошедшего года в эксплуатацию планируют ввести более 4 миллионов квадратных метров. Это соответствует целевому показателю госпрограммы на 2022 год. В нынешнем году планка не ниже. Прокомментировал министр и вопрос по долгостороям. В кабинете у Президента были озвучены конкретные цифры. Правда, они касались исключительно жилых объектов.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Это касается только жилищного строительства, обозначили цифры – 22 объекта. На самом деле долгостроев больше по стране, всего 2 146 объектов сверхнормативного жилищного строительства (по состоянию на 1 октября 2022 года). Проблемный вопрос, но действительно серьезная работа была проведена за последние два года. Ведь на 1 января 2020 года таких объектов было 4 560, соответственно, за такой короткий промежуток времени мы сократили практически вдвое количество таких объектов. Мы пошли по пути не максимального упрощения или сокращения количества объектов, а по экономической целесообразности дальнейшего применения. Поэтому, может, и не самое главное это скорость, а главное, чтобы каждый объект, пусть он и не завершен и простоял достаточно длительный срок, но все-таки будет вовлечен в экономику и будет эффективно использоваться. Поэтому на 2023 год мы запланировали вовлечение 808 очередных объектов, поэтому до 2025 года количество их сократиться до минимума.