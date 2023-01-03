Руслан Пархамович о долгостроях: «До 2025 года их количество сократится до минимума»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поставил задачу оперативно решить проблему с долгостроями. Глава государства принял с докладом о состоянии дел в строительной отрасли профильного вице-премьера, министра и замглавы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко – чиновникам: «Вы опять начинаете долгострои порождать в стране»
Общаясь с журналистами, профильный министр отметил, что 2022 год был непростым для всех отраслей, в том числе и для строительной. Поэтому запланированные показатели так и не были достигнуты. Что касается возведения жилья, то по итогам прошедшего года в эксплуатацию планируют ввести более 4 миллионов квадратных метров. Это соответствует целевому показателю госпрограммы на 2022 год. В нынешнем году планка не ниже. Прокомментировал министр и вопрос по долгостороям. В кабинете у Президента были озвучены конкретные цифры. Правда, они касались исключительно жилых объектов.
Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Это касается только жилищного строительства, обозначили цифры – 22 объекта. На самом деле долгостроев больше по стране, всего 2 146 объектов сверхнормативного жилищного строительства (по состоянию на 1 октября 2022 года). Проблемный вопрос, но действительно серьезная работа была проведена за последние два года. Ведь на 1 января 2020 года таких объектов было 4 560, соответственно, за такой короткий промежуток времени мы сократили практически вдвое количество таких объектов. Мы пошли по пути не максимального упрощения или сокращения количества объектов, а по экономической целесообразности дальнейшего применения. Поэтому, может, и не самое главное это скорость, а главное, чтобы каждый объект, пусть он и не завершен и простоял достаточно длительный срок, но все-таки будет вовлечен в экономику и будет эффективно использоваться. Поэтому на 2023 год мы запланировали вовлечение 808 очередных объектов, поэтому до 2025 года количество их сократиться до минимума.
Что касается других показателей, то Руслан Пархамович отметил, что, к примеру, экспорт стройуслуг в минувшем году достиг 440 миллионов долларов. Это рекордный показатель для Беларуси за последние несколько лет.
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