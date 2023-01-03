В Беларуси урежут прибыль застройщиков? Об этом рассказал министр Руслан Пархамович

Новости Беларуси. Спрос будет серьезный. Первое совещание в этом Году мира и созидания было посвящено строительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре обсуждения – ряд ключевых вопросов, которые местами переросли в проблемные, но абсолютно решаемые. Затянувшиеся сроки строительства объектов – на столе у главы государства конкретные цифры по долгостроям, итоги работы отрасли за минувший год и упрощение процесса строительства для разных категорий объектов. Александр Лукашенко сразу обозначил, что сегодняшний разговор должен быть предельно конкретным. Ведь в свое время по каждому вопросу перед ответственными лицами были поставлены задачи.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Строить должны качественно, но расторопнее. За этот год количество долгостроев сократили наполовину. Дальше темпы сбавлять не собираются. А Министерство готовит предложение, как минимизировать появление на рынке недобросовестных застройщиков.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Прибыль застройщика – 5 %. Но 5 % от всей стоимости объекта. А объект финансируется не заказчиком, а дольщиками, которых они привлекают. Поэтому здесь, на мой взгляд, есть определенный перекос. Мы это исправляем. Соответственно, и прибыль застройщика и заказчика будет считаться от объемов тех услуг, которые он оказал. Все это приведет, безусловно, к снижению прибыли, как бы прискорбно это ни звучало. Но есть вторая сторона медали – сокращение затрат в строительстве, удешевление квадратного метра. И я думаю, что это будет одним их основных поводов, чтобы оттолкнуть людей и юридических лиц, которые хотят нажиться на такого вида строительстве.

Руслан Пархамович о долгостроях: «До 2025 года их количество сократится до минимума». Подробности.

В центре внимания Президента остается строительство жилья и обеспеченность жилыми квадратами людей в погонах.