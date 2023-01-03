В Мозыре отремонтировали пульмонологическое отделение больницы на деньги с субботника

Новости Беларуси. Уютные и комфортные условия для каждого пациента. В Мозырской городской больнице после ремонта открыли пульмонологическое отделение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой вклад в обновление внесла не только местная власть, но и все жители района. Подробности расскажет Анна Корольчук.

Светлые палаты, удобные санузлы, новая сантехника и электрика. Так после ремонта выглядит пульмонологическое отделение Мозырской городской больницы. На ремонт корпуса ушло около 115 тысяч рублей – эти средства мозыряне заработали на районном субботнике и потратили с пользой. Обновления помогут скорейшему выздоровлению пациентов.

Анастасия Лемеза, пациентка:

Очень даже качественный и прекрасно сделанный ремонт. Даже настроение поднимается. Приходишь, прошел, отдохнул после процедурки. И думаешь: как же хорошо тебе на данный момент.

Валентина Шпаковская, пациентка:

Удобно, красиво, чистенько, аккуратненько. Персонал отличный. Доктор у нас вообще. Все поднимают настроение, в общем. И советуют. И очень хорошо чувствуем себя в таких в условиях. Идем на поправку быстрее.

В пульмонологию поступают пациенты с болезнями дыхательных путей. Врачи и медсестры отделения были на передовой во время пандемии коронавируса. Тогда экзамен на прочность они выдержали достойно. Сегодня медики с особой благодарностью говорят о переменах к лучшему.

Татьяна Ганкович, заведующая пульмонологическим отделением Мозырской городской больницы:

Отделение открыто в 1979 году. Более новая часть отделения вступила в строй в начале 1990-х. По сути, впервые с этого времени проведены столь масштабные ремонтные работы. Длились они несколько месяцев. И вот сегодня мы наконец наблюдаем результат. Также немаловажно, что улучшились значительно условия труда медперсонала. Отремонтированы процедурные кабинеты, сестринские посты, рабочий кабинет врачей – ординаторская. Это позволит нам, безусловно, с лучшим настроением трудиться.