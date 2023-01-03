В Мозыре отремонтировали пульмонологическое отделение больницы на деньги с субботника
Новости Беларуси. Уютные и комфортные условия для каждого пациента. В Мозырской городской больнице после ремонта открыли пульмонологическое отделение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой вклад в обновление внесла не только местная власть, но и все жители района.
Подробности расскажет Анна Корольчук.
Светлые палаты, удобные санузлы, новая сантехника и электрика. Так после ремонта выглядит пульмонологическое отделение Мозырской городской больницы. На ремонт корпуса ушло около 115 тысяч рублей – эти средства мозыряне заработали на районном субботнике и потратили с пользой. Обновления помогут скорейшему выздоровлению пациентов.
Анастасия Лемеза, пациентка:
Очень даже качественный и прекрасно сделанный ремонт. Даже настроение поднимается. Приходишь, прошел, отдохнул после процедурки. И думаешь: как же хорошо тебе на данный момент.
Валентина Шпаковская, пациентка:
Удобно, красиво, чистенько, аккуратненько. Персонал отличный. Доктор у нас вообще. Все поднимают настроение, в общем. И советуют. И очень хорошо чувствуем себя в таких в условиях. Идем на поправку быстрее.
В пульмонологию поступают пациенты с болезнями дыхательных путей. Врачи и медсестры отделения были на передовой во время пандемии коронавируса. Тогда экзамен на прочность они выдержали достойно. Сегодня медики с особой благодарностью говорят о переменах к лучшему.
Татьяна Ганкович, заведующая пульмонологическим отделением Мозырской городской больницы:
Отделение открыто в 1979 году. Более новая часть отделения вступила в строй в начале 1990-х. По сути, впервые с этого времени проведены столь масштабные ремонтные работы. Длились они несколько месяцев. И вот сегодня мы наконец наблюдаем результат. Также немаловажно, что улучшились значительно условия труда медперсонала. Отремонтированы процедурные кабинеты, сестринские посты, рабочий кабинет врачей – ординаторская. Это позволит нам, безусловно, с лучшим настроением трудиться.
Пульмонологическое отделение рассчитано на 60 коек. За год здесь проходит лечение более 1 500 человек, поэтому модернизация стала отличным подарком для жителей райцентра к Новому году. Кроме того, недавно после большого ремонта для пациентов открылось и новое кардиологическое отделение горбольницы.
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