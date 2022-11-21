АПК и поставки белорусских лифтов. Что Лукашенко предложил на встрече главе Удмуртии?

Беларусь и Россия вместе могут решать самые острые вопросы, но партнерам важно не терять время и активно реализовывать намеченные договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Россия вместе могут решать самые острые вопросы, но партнерам важно не терять время и активно реализовывать намеченные договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 21 ноября заявил Александр Лукашенко, встречаясь с главой Удмуртской Республики. Делегация этого российского региона с визитом в нашей стране. Ключевая тема – импортозамещение. Минск и Москва уже определили совместные проекты. По мнению белорусского лидера, Удмуртская Республика, несмотря на небольшую территорию, обладает огромным потенциалом. Беларусь заинтересована в сотрудничестве и готова взаимодействовать в разных направлениях, тем более что цифры товарооборота пока не радуют. За 9 месяцев наторговали всего на 69 миллионов долларов, и это меньше уровня прошлого года. Президент озвучил ряд потенциально интересных для партнеров сфер. Среди них – машиностроение, АПК, поставки белорусских лифтов, а также взаимодействие в социальной и гуманитарной сферах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете наши возможности в высоких технологиях, автомобилестроении, даже в оборонной промышленности, что очень важно на сегодняшний день. Знаю, что вы много внимания уделяете чистоте своего региона. Поэтому наши автобусы, наши троллейбусы – в этом направлении мы можем серьезно поработать. Это что касается жизни людей. Это характерно для Беларуси и России в целом. Лифты, лифты, еще раз лифты. Те дома, которые мы построили в советские времена, были заточены под наши белорусские лифты. Таких предприятий практически не осталось на постсоветском пространстве, поэтому спрос большой. И здесь нам также надо выстраивать отношения.
В этом году, когда наши так называемые партнеры ушли от нас, мы переориентировали свои возможности на рынок Российской Федерации, в том числе и по лифтам. Хотя это предприятие было сильно перегружено. Но Россия для нас в этом отношении является приоритетом. Президент Путин меня как раз просил об этом – чтобы мы обратили внимание на замещение импортных лифтов в России белорусскими. Я обещал, и мы свое это обещание выполняем. Что касается агропромышленного комплекса, у вас достаточно высокий уровень. Я не зря сказал, что очень похожи мы на вас, вы на нас. В агропромышленном комплексе нам ничего выдумывать не надо. Если вам что-то понравится в Беларуси – пожалуйста.
Планы дальнейшего сотрудничества не ограничатся обсуждением на высшем уровне. Российская делегация также посетит ряд промышленных предприятий нашей страны. Кроме того, в Минске пройдет форум «Дни Удмуртской Республики в Беларуси», на площадке которого представители предприятий обменяются своими мнениями. Отметим, в Удмуртии Беларусь закупает стальные прутки, жидкостные насосы, легковые автомобили. Экспорт в основном составляют поставки грузовых автомобилей. Но есть все предпосылки для того, что этот перечень будет расширен.