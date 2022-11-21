Гайдукевич: на Ближнем Востоке ненавидят американцев сейчас

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Есть еще одна важная мысль. Чем ОДКБ отличается от НАТО? ОДКБ не нарушает международные договоры и не нарушает международное право. О чем я? Когда ОДКБ вмешалось в ситуацию с Казахстаном, о чем мы сейчас говорили? Когда законно избранная власть об этом попросила. К сожалению, НАТО вмешивается в конфликты, когда их об этом не просят. Кто их просил прийти в Ирак в нарушение резолюции ООН? Кто просил вмешаться в Сирию, Башар Асад? Законный президент просил, чтобы бомбили его страну?

Кирилл Казаков, СТВ:

Югославию тоже никто не просил.

Олег Гайдукевич:

Поэтому когда мы критикуем ОДКБ, давайте не забывать эту важную вещь. Кто-то, может, хочет, чтобы ОДКБ действовало, как НАТО, в нарушение международного права? Так нет, это наша сила, а не слабость – что мы свято соблюдаем, даже пусть они не соблюдают. Но мы по-человечески, по-моральному, по-международному. Весь мир на нас смотрит. Они видят, что мы не предаем, не обманываем. Если что-то делаем – это согласуется с правом, этого требуют народы этих стран, куда приходит ОДКБ. Поэтому у нас все законно. Поэтому когда говорят «ОДКБ слабое», «ОДКБ не действует так, как НАТО» – а как НАТО действует? Развязывает войны?

К чему это привело? На Ближнем Востоке, подтвердят мои коллеги, ненавидят американцев сейчас. Они 20 лет, 30 лет их обманывают. Они обманули Ирак, обманули Афганистан, обманули Сирию. Кто им верит уже? Им не верят даже их союзники, которые когда-то верили, курды. Сколько они их обманывали? В Ираке сказали: «Мы вам сделаем свое государство». Где курдское государство?

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