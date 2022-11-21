Могут ли возродить известную в СССР марку мотоцикла ИЖ? Рассказал глава Удмуртии

Беларусь и Россия вместе могут решать самые острые вопросы, но партнерам важно не терять время и активно реализовывать намеченные договоренности. Об этом 21 ноября заявил Александр Лукашенко, встречаясь с главой Удмуртской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент озвучил ряд потенциально интересных для партнеров сфер. К примеру, машиностроение и АПК. А также обратил внимание на то, что традиционные отрасли экономики успешно дополняют высокотехнологичные секторы. В частности, белорусы сильны в таких мощных направлениях, как биотехнологии, атомная энергетика, космос, ВПК и IT. Подробности .

Отвечая на вопросы журналистов, глава Удмуртской Республики назвал Беларусь стратегическим партнером, который находится в тройке лидеров по объему взаимной торговли. Российская сторона рассчитывает на дальнейший рост. Спросили репортеры и по поводу возможности возрождения известной в Советском Союзе марки мотоцикла ИЖ. К созданию современного образца могли бы подключиться белорусские предприятия.

Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики:

ИЖ – это бренд. Спасибо, что задали вопрос. Да, мы открыты к любой форме кооперации и будем прикладывать максимум усилий, чтобы этот проект состоялся, если заинтересованность у предприятий наших будет. Сейчас время возможностей для наших экономик. Компетенции у предприятий Республики Беларусь и Удмуртии схожи. И мы видим даже не большой, а огромный заказ по очень-очень многим позициям. И это не только оборонно-промышленный комплекс. Это и сельхозтехника, и техника, связанная с деревообработкой, и сельское хозяйство.