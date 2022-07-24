Лукашенко: «Давайте остановимся, не надо идти дальше. Дальше пропасть с ядерной войной»
Новости Беларуси. Более 10 интервью зарубежным изданиям за последний год дал Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О самом важном для своей аудитории Президента Беларуси в свое время расспрашивали и журналисты CNN и российских медиахолдингов, и даже японских. В этот раз в роли интервьюера Антуан Ламброскини.
Шеф российского бюро информагентства Франс Пресс. Опытный журналист, освещавший многие политические события, в том числе и революционного характера (в Грузии, Осетии), в самом начале беседы отметил, что готовился к интервью, более того, вспомнил, что уже встречался с Александром Лукашенко 18 лет назад после выборов в 2004 году во время пресс-конференции, и вот возможность пообщаться лично.
Ламброскини учтиво обращается к Александру Лукашенко «господин Президент», и это несмотря на позицию Франции. Впрочем, Франс Пресс позиционируют себя изданием со своим мнением. Отчасти из-за такой репутации и стремления к максимально объективному освещению событий, Александр Лукашенко, по собственному признанию, и согласился на интервью. Беседа длилась около часа. И временами была крайне эмоциональной.
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Разве скажете, что Ламброскини боится? Разве чувствуется, что журналист приехал чуть ли не к самому страшному человеку мира? Напротив, есть ощущение, что это беседа двух увлеченных людей. К слову, временами Антуан, кажется, забывал, о чем хотел спросить. Так затягивал разговор. Впрочем, от этого интервью только выигрывало, ведь вопросы действительно оказались предсказуемыми и уже набившими оскомину. Банально: кризис 2020, отношения с Путиным и классика – последний диктатор Европы и его диктатура. Президент, в отличие от интервьюеров, к ответу на заезженный вопрос подошел креативнее.
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А между тем тему № 1 для всего мира – грозящий голод – затронул как раз таки Александр Лукашенко, а не европейский журналист. Впрочем, и об Украине в деталях заговорили лишь в конце интервью. Опустим клише о «белорусской соагрессии» и ликбез о том, что привело к кровопролитию (Президент доступно рассказал Антуану отличную от западной точку зрения и, очевидно, заставил его призадуматься). Под занавес прозвучал один из самых актуальных на сегодня вопросов.
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И если этот ответ – сигнал, прежде всего, для руководства Украины и тех, кто заинтересован в благополучном будущем и существовании этого народа, то финальный ответ на философский вопрос об оптимизме – сигнал всем, кто, как и мы, просто хочет мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Воспользуйтесь этим моментом. Натовцы, американцы, особенно европейцы. Слушайте, ну зачем вы в Европе поставили в такое положение своих людей? Французов, немцев и других – ну зачем? Вы же подтолкнули мир к тому, что он будет другим не в вашу пользу. Зачем вы взбудоражили весь мир? Не нужно это делать. Надо остановиться, договориться, закончить эту катавасию – операцию и войну в Украине. Давайте остановимся, а дальше разберемся, как жить. Может, придет время на нашем с вами веку, что люди не будут считаться даже с границами. К этому все шло. Свободно перемещались, границы условностью были. Поэтому давайте остановимся, не надо идти дальше. Дальше пропасть с ядерной войной. Не надо к этому идти.