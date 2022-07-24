Лукашенко: «Давайте остановимся, не надо идти дальше. Дальше пропасть с ядерной войной»

Новости Беларуси. Более 10 интервью зарубежным изданиям за последний год дал Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О самом важном для своей аудитории Президента Беларуси в свое время расспрашивали и журналисты CNN и российских медиахолдингов, и даже японских. В этот раз в роли интервьюера Антуан Ламброскини.

Шеф российского бюро информагентства Франс Пресс. Опытный журналист, освещавший многие политические события, в том числе и революционного характера (в Грузии, Осетии), в самом начале беседы отметил, что готовился к интервью, более того, вспомнил, что уже встречался с Александром Лукашенко 18 лет назад после выборов в 2004 году во время пресс-конференции, и вот возможность пообщаться лично.

Разве скажете, что Ламброскини боится? Разве чувствуется, что журналист приехал чуть ли не к самому страшному человеку мира? Напротив, есть ощущение, что это беседа двух увлеченных людей. К слову, временами Антуан, кажется, забывал, о чем хотел спросить. Так затягивал разговор. Впрочем, от этого интервью только выигрывало, ведь вопросы действительно оказались предсказуемыми и уже набившими оскомину. Банально: кризис 2020, отношения с Путиным и классика – последний диктатор Европы и его диктатура. Президент, в отличие от интервьюеров, к ответу на заезженный вопрос подошел креативнее. В Беларуси хозяйничает Путин? Лукашенко ответил на вопрос о российских войсках.