Лукашенко о европейских боеприпасах: «Только они в Украину прибудут, высокоточным оружием их накроют»

Новости Беларуси. Сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют диктатором? Президент Беларуси дал интервью крупнейшему информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить. Алена Сырова, политический обозреватель:

Моментами казалось, что журналист «Франс Пресс» забывал о том, какие вопросы хотел задать. Так живо шла беседа, столько фактов, а не пустых штампов озвучивал Александр Лукашенко, заставляя задуматься интервьюера, привыкшего к общению с политиками иного толка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

О чем будем тут говорить? Какая у нас диктатура, какая у вас, как у нас тут задерживали людей. А у вас желтые жилеты. Вы мочили своих французов. Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:

Я никого не мочил. Александр Лукашенко:

Вы – нет. Власти. А лошадьми, собаками травили в Нидерландах людей. А в Польше что творилось, когда женщины вышли против абортов выступить и так далее, за другие вещи. А почему вы, Евросоюз, закапывали, убивали людей на границе с Беларусью, беженцев, закапывали на границе? Почему до сих пор не расследовали преступления поляков? Почему? Антуан Ламброскини:

Если позволите, я бы хотел чуть-чуть про Украину теперь поговорить. Александр Лукашенко:

Про Евросоюз не будем, да?