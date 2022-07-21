Лукашенко о европейских боеприпасах: «Только они в Украину прибудут, высокоточным оружием их накроют»
Новости Беларуси. Сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют диктатором? Президент Беларуси дал интервью крупнейшему информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Моментами казалось, что журналист «Франс Пресс» забывал о том, какие вопросы хотел задать. Так живо шла беседа, столько фактов, а не пустых штампов озвучивал Александр Лукашенко, заставляя задуматься интервьюера, привыкшего к общению с политиками иного толка.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
О чем будем тут говорить? Какая у нас диктатура, какая у вас, как у нас тут задерживали людей. А у вас желтые жилеты. Вы мочили своих французов.
Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:
Я никого не мочил.
Александр Лукашенко:
Вы – нет. Власти. А лошадьми, собаками травили в Нидерландах людей. А в Польше что творилось, когда женщины вышли против абортов выступить и так далее, за другие вещи. А почему вы, Евросоюз, закапывали, убивали людей на границе с Беларусью, беженцев, закапывали на границе? Почему до сих пор не расследовали преступления поляков? Почему?
Антуан Ламброскини:
Если позволите, я бы хотел чуть-чуть про Украину теперь поговорить.
Александр Лукашенко:
Про Евросоюз не будем, да?
Антуан Ламброскини:
Это главный кризис нашего времени. Это прямо у ваших границ.
Александр Лукашенко:
Да, вы его создали. Этот кризис рукотворный, вами созданный кризис в Украине.
Антуан Ламброскини:
Теперь уже не кризис. Теперь уже…
Александр Лукашенко:
Война. Вы породили и продолжаете эту войну, и Франция в том числе ваша. Недавно шесть установок дальнобойного орудия «Цезарь», или как он называется, вы поставили, они везут туда. Россия знает, как вы повезете эти «Цезари» туда. Как только они в Украину прибудут, высокоточным оружием их накроют. Поэтому подумайте, стоит ли это делать. А то, что придет, они продадут России. Вы же знаете, две установки «Цезарь» украинские власти продали России. В России на танкостроительном заводе их уже разобрали и смотрят, что там можно использовать. Это факт. Вы знаете об этом? Не знаешь? Вот тебе факт.