Лукашенко дал поручения Шулейко и Линевичу: ваша задача – новые технологии
Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Новый глава и первый заместитель в Администрации Президента. Перестановки также в правительстве, министерствах и дипкорпусе. Назначения – громкие, кандидаты – в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И если Брестская область Юрию Шулейко хорошо знакома и проблем с АПК, исполнением программ там серьезных нет, то в Витебской дела обстоят иначе. И с этим надо будет разбираться. Президент уже анонсировал разговор, принятие решений и на берегу предупредил, что, во-первых, это будет происходить при участии нового министра сельского хозяйства – он как раз таки из Витебской области (да, Сергей Бартош покинул должность, но будет переведен на другую работу, можно не переживать), а во-вторых, оправдания провалов принимать не станет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министром сельского хозяйства назначается Линевич. За вами остается Витебская область. Должок есть, небольшой, может быть. Еще я не знаю, поедем туда вместе с вами и будем разбираться с Субботиным. Есть долги или нет, что сделали, что не сделали. Но разговор о том, что интеграционные структуры что-то там погубили, загубили – бесполезный и беспредметный разговор. Они выстроены таким образом, интеграционные структуры, что они ничего загубить не могут. Так и выстраивались: не получится – мы их распустим, каждый останется при своих интересах. Даже до Рыженкова довели, чтобы он это мне сказал. А я ведь это хорошо помню. Надо – вернем туда Шерстнева, чтобы отвечал за это. В смысле, на совещание, а не губернатором. Я всех найду, кто ратовал за эти интеграционные структуры.
Но дело не в этом. Дело в том, что вы должны провести уже как министр уборку урожая, организовать в Витебской области, чтобы там проблем не было, помочь губернатору, если это нужно помочь, и подключить правительство. То есть пока Витебская область, до назначения на вашу должность человека, и после остается за вами. То же самое. Дмитрию Николаевичу поможете, подскажете, он будет за Витебскую область отвечать. Так что, уходя, вы остаетесь. Так же, как и Юрий Витольдович, уходя, остается там. Очень хочу, чтоб у вас получилось, буду помогать вам всячески.
Александр Лукашенко, назначая новых руководителей в АПК, призывает подключать к работе и тех, кто не в должности, но в теме. Михаил Русый, Леонид Заяц – к их мнению и опыту в общих интересах прислушиваться. Как и важно заниматься своим делом и задачами, а не тем, что удобно. Президент за четкое разделение полномочий.
Александр Лукашенко:
Задачи, стоящие перед страной, вы знаете. В области сельского хозяйства Заяц, позовите, Юрий Витольдович, подключайте его. Он не только мелиорацию должен контролировать, но и помогать по другим вопросам, пока это необходимо. Мы с Леонидом Константиновичем Зайцем об этом договорились. То есть мы и Русого не потеряем, и Зайца. Мы с них должны выдавить все. Я им прямо сказал: мы из вас выжмем все соки для страны.
Имейте в виду, что вы не убираете и не сеете. Это Юрий Витольдович хорошо знает и вы тоже. Ваша задача, если его там продать, проконтролировать основные программы вместе с вами по селу, то ваша задача, прежде всего – новые технологии. Новые, новые в страну. А губернаторы пусть сеют и убирают. В этой части вы вместе с вице-премьером будете осуществлять контроль. Вовремя посеяли, технологически правильно, вовремя убрали. Не надо туда ездить, сеять – там есть губернаторы и есть председатели райисполкомов. Поэтому новые технологии и контроль за соблюдением этих технологий. Узкие места вы знаете. Почему из массы предложений по министру я выбрал вас? Потому что главная капля, основная была в том, что вы работали руководителем в сельском хозяйстве. И были неплохим руководителем в приличных хозяйствах. «Журавлиное», по-моему, у вас. Это огромное хозяйство, оно тогда реформировалось как раз. Поэтому это большое ваше преимущество.
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