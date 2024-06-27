Лукашенко дал поручения Шулейко и Линевичу: ваша задача – новые технологии

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Новый глава и первый заместитель в Администрации Президента. Перестановки также в правительстве, министерствах и дипкорпусе. Назначения – громкие, кандидаты – в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И если Брестская область Юрию Шулейко хорошо знакома и проблем с АПК, исполнением программ там серьезных нет, то в Витебской дела обстоят иначе. И с этим надо будет разбираться. Президент уже анонсировал разговор, принятие решений и на берегу предупредил, что, во-первых, это будет происходить при участии нового министра сельского хозяйства – он как раз таки из Витебской области (да, Сергей Бартош покинул должность, но будет переведен на другую работу, можно не переживать), а во-вторых, оправдания провалов принимать не станет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Министром сельского хозяйства назначается Линевич. За вами остается Витебская область. Должок есть, небольшой, может быть. Еще я не знаю, поедем туда вместе с вами и будем разбираться с Субботиным. Есть долги или нет, что сделали, что не сделали. Но разговор о том, что интеграционные структуры что-то там погубили, загубили – бесполезный и беспредметный разговор. Они выстроены таким образом, интеграционные структуры, что они ничего загубить не могут. Так и выстраивались: не получится – мы их распустим, каждый останется при своих интересах. Даже до Рыженкова довели, чтобы он это мне сказал. А я ведь это хорошо помню. Надо – вернем туда Шерстнева, чтобы отвечал за это. В смысле, на совещание, а не губернатором. Я всех найду, кто ратовал за эти интеграционные структуры. Но дело не в этом. Дело в том, что вы должны провести уже как министр уборку урожая, организовать в Витебской области, чтобы там проблем не было, помочь губернатору, если это нужно помочь, и подключить правительство. То есть пока Витебская область, до назначения на вашу должность человека, и после остается за вами. То же самое. Дмитрию Николаевичу поможете, подскажете, он будет за Витебскую область отвечать. Так что, уходя, вы остаетесь. Так же, как и Юрий Витольдович, уходя, остается там. Очень хочу, чтоб у вас получилось, буду помогать вам всячески.

Александр Лукашенко, назначая новых руководителей в АПК, призывает подключать к работе и тех, кто не в должности, но в теме. Михаил Русый, Леонид Заяц – к их мнению и опыту в общих интересах прислушиваться. Как и важно заниматься своим делом и задачами, а не тем, что удобно. Президент за четкое разделение полномочий.