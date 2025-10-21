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Новости по тегу #Анатолий Линевич

Беларусь планирует создать в Ливии птицефабрику и МТК
21 октября 2025 16:35

Беларусь планирует создать в Ливии птицефабрику и МТК

Торговое представительство Ливии открыли в Минске
21 октября 2025 10:53

Торговое представительство Ливии открыли в Минске

Лучшая профессия – руководить предприятием на селе! Интервью с Анатолием Линевичем
16 февраля 2025 07:42

Лучшая профессия – руководить предприятием на селе! Интервью с Анатолием Линевичем

Линевич: белорусы в безопасности по продовольственной безопасности!
16 февраля 2025 07:36

Линевич: белорусы в безопасности по продовольственной безопасности!

Как современные технологии используются в сельском хозяйстве – Линевич о цифровизации полей
16 февраля 2025 07:31

Как современные технологии используются в сельском хозяйстве – Линевич о цифровизации полей

Белорусы смогут выращивать тропические фрукты из-за потепления? Мнение Анатолия Линевича
16 февраля 2025 07:23

Белорусы смогут выращивать тропические фрукты из-за потепления? Мнение Анатолия Линевича

Как аномальная погода в Беларуси отразится на будущем урожае? Ответил министр сельского хозяйства
16 февраля 2025 07:15

Как аномальная погода в Беларуси отразится на будущем урожае? Ответил министр сельского хозяйства

Как удержать молодёжь в деревне и наша продбезопасность – Анатолий Линевич в «Рецепте настоящего белоруса»
10 февраля 2025 19:51

Как удержать молодёжь в деревне и наша продбезопасность – Анатолий Линевич в «Рецепте настоящего белоруса»

Третий день досрочного голосования в Беларуси – явка по стране составила 27,15%
23 января 2025 19:50

Третий день досрочного голосования в Беларуси – явка по стране составила 27,15%

Витебский социальный пансионат «На Двине» поздравили в рамках марафона «От всей души»
10 января 2025 07:19

Витебский социальный пансионат «На Двине» поздравили в рамках марафона «От всей души»

«Никто без подарка не уйдёт». Марафон «Наши дети» заглянул в Бобруйский детский дом
27 декабря 2024 17:23

«Никто без подарка не уйдёт». Марафон «Наши дети» заглянул в Бобруйский детский дом

Линевич: Беларусь будет поставлять в Оман детское питание из Волковыска
16 декабря 2024 14:07

Линевич: Беларусь будет поставлять в Оман детское питание из Волковыска