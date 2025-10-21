Новости по тегу #Анатолий Линевич

Во Дворце Независимости обсуждали перспективы белорусско-ливийских отношений.
Новый объект станет местом притяжения представителей бизнеса. А также площадкой для прямых и конструктивных переговоров деловых кругов.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
«На сегодня практически 90-95 % всех видов продуктов, плодов и так далее мы обеспечиваем себе сами».
Новое поколение больше хочет управлять джойстиком, чем рулем трактора. Сегодня в рамках и масштабах страны определили семь хозяйств, где будем оцифровывать полностью поля.
«Мы будем искать варианты для того, чтобы выращивать новые плоды, новые косточковые культуры».
«Волноваться не стоит. Растения медленно вегетируют, поэтому в достатке имеют энергии».
Смотрите новый выпуск 16 февраля на РТР-Беларусь в 10:15.
Свой выбор досрочно сделали министры экономики и сельского хозяйства, председатель Конституционного суда и митрополит.
Такие встречи – это возможность поздравить старшее поколение с зимними праздниками и еще раз поблагодарить тех, кто своим трудом внес большой вклад в становление и укрепление суверенной Беларуси.
Для встречи гостей воспитанники подготовили сюрприз – спектакль «Новогодние приключения Бременских музыкантов».
Рабочий визит Александра Лукашенко в Оман продолжается. Больше подробностей – в нашем вечернем выпуске.
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