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Во всех районах Минской области введены ограничения на посещение лесов

27 июня 2024 18:04
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Из-за жары объявлен третий класс пожарной опасности. В связи с этим во всех районах введены ограничения на посещение лесов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чтобы сохранить зеленое богатство, специалисты регулярно мониторят обстановку в массивах. Лесхозы оснащены спецтехникой, видеокамерами, также проводятся учения.

Подробнее в материале Анны Куртасовой.

Во всех районах Минской области введены ограничения на посещение лесов-1

На столбике термометра +30 °С. Из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. Увеличились и риски возникновения лесных пожаров. Чтобы не допустить загораний, в лесхозах постоянно ведется мониторинг ситуации в зеленых массивах. Задействованы все ресурсы.

Во всех районах Минской области введены ограничения на посещение лесов-4

Игорь Хевук, главный лесничий Червенского лесхоза:
Во всех структурных подразделениях, на всех камерах, на рациях есть дежурная из числа инженерно-технических работников, также водители пожарных автомобилей.

Во всех районах Минской области введены ограничения на посещение лесов-7

Анна Куртасова, корреспондент:
Мониторинг возможного возгорания в лесном массиве также проводится дистанционно с помощью онлайн-системы. В режиме реального времени можно определить локацию и время возникновения пожара. В течение пары минут специалисты выезжают на место задымления.

Во всех районах Минской области введены ограничения на посещение лесов-10

В случае обнаружения дыма тут же отреагируют. Лесная охрана всегда держит руку на пульсе. Регулярно проводят и учебные тренировки по отработке тушения пожаров. Действия доведены до автоматизма.

Во всех районах Минской области введены ограничения на посещение лесов-13

Всего с начала 2024 года в Минской области произошло 26 пожаров. Больше всего загораний зафиксировано в Пуховичском районе. Общая площадь лесного массива в регионе – 1,5 миллиона гектаров. Ежедневно специалисты мониторят обстановку в лесах, чтобы оперативно среагировать на ЧС и тем самым сохранить зеленое богатство страны.

Подробности в видео.

# Государственная лесная политика # общество # Анна Куртасова

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