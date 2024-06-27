В новом учебном году в Минской области появится более 320 автобусов для подвоза учащихся

В новом учебном году в Минской области организуют подвоз более 12 тысяч учащихся. Будут задействованы свыше 320 школьных автобусов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Пуховичском районе – 16 маршрутов. По ним будут курсировать 17 автобусов. 3 из них – новые. Это современный отечественный транспорт. Который имеет мощный двигатель, амортизацию, увеличенную проходимость, а также вместимость. А для обеспечения безопасности во время движения в автобусах установлены камеры видеонаблюдения. Подвозить водители по школьному маршруту планируют более 560 учащихся и воспитанников.

Ирина Соловей, управляющая центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций Пуховичского района:

Обновление автобуса, согласно нормативной документации осуществляется по истечению трех лет. Средневозрастной автобус на сегодня в центре – не более 5 лет. Согласно постановлению 540, ежегодно мы подписываем паспорта подвоза учащихся, согласовываем данные маршруты с ГАИ Пуховичского района.