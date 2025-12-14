В 40 км от Минска мог быть ядерный объект! Что пошло не по плану?

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ. Алена Сырова, политический обозреватель:

Кстати, вы знали, что в Беларуси мог бы быть не один город атомщиков? Я не про будущее, про прошлое. В 1980-х годах в 40 километрах от Минска могла бы появиться АТЭЦ. И Пуховичский район, поселок Дружный были бы другими. Как минимум, более известными в мире. Но это ли главное?

Мало кто знает, что в 80-е годы XX века всего в 40 километрах от Минска могла появиться атомная теплоэлектростанция. В то время это был ответ на растущие потребности экономики и стремление к энергетической независимости. Представьте масштабы: мощные энергоблоки, тысячу рабочих, огромные инвестиции, заложенные в бетон и металл.

Энергетическое сердце станции началось биться в поселке Дружный, который появился вместе с идеей о строительстве АТЭЦ. На большую историческую стройку съезжались люди со всего Советского Союза. Отсюда и пошло его название.

Светлана Рабцевич, жительница поселка «Дружный»:

Название придумали школьники, потому что у нас со всего бывшего Союза приехали сюда жить люди. И они решили, что раз здесь живут люди разных национальностей, в дружбе и в согласии, в мире, поэтому решили, что надо поселок назвать Дружным. Проект должен был стать визитной карточкой советской инженерной мысли, гарантом дешевой и обильной теплоэнергии для столицы и центрального региона. Однако амбиции атомного века встретились с суровой реальностью. День чернобыльской катастрофы стал точкой невозврата. Планы рухнули, но вложенные средства и потребность в энергии подтолкнули к компромиссному решению.