«Зелёная» революция или слабость элит: что стало убийцей немецкого автопрома?

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Что происходит с экономикой Германии, читайте здесь.

Игорь Позняк, ведущий:

Кого назовем «убийцей» немецкого автопрома, потому что совершенно очевидно, что те марки машин, на которые мы равнялись, на которые многие молились, сегодня теряют свою популярность?

Сергей Станкевич, политолог:

Соединенные Штаты сознательно это делают. Представьте, например, вы владелец или менеджер крупного промышленного предприятия в Германии сегодня. И вы сравниваете, как дальше работать, где лучше работать. Например, вас сманивают в Соединенные Штаты, а это сманивание происходит на наших глазах, и что там получаете? У вас газ в 4,5 раза дешевле. В 4,5 раза! У вас электроэнергия в 2,6 раза дешевле, в Соединенных Штатах Америки. У вас налоги ниже и нет этой тоталитарной брюссельской бюрократии, сидящей на вашей шее.

И кроме того, у вас еще есть субсидии на переезд и субсидии от штатов, которые вы осчастливите своим присутствием. Так где же вы будете работать дальше? Конечно, переедете в Штаты. А еще переезжают в другие страны: в Мексику, в Азию и так далее. Германия теряет свою промышленность, которая еще жива, она просто переезжает. Как кровь из раны, вытекает эта самая промышленность и перетекает в другие страны. А та, которая остается в Германии, сворачивает производство, увольняет людей и в конце концов, побарахтавшись, банкротится. Вот с этим смертельным процессом надо бороться. Но пока, я согласен, политическая элита совершенно другими сюжетами занята.

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, председатель Международного совета российских немцев:

Немецкий автопром всегда являлся крестцом, позвоночником всей экономики. Каждое шестое рабочее место зависело от автомобильной индустрии. Поэтому сломать индустриальную мощь Германии, не сломав автопром, было невозможно. Поэтому родилась вот эта бредовая «зеленая» революция. Естественно, она родилась не в Германии, это были аналитики совершенно с другой геолокацией. Этот процесс был долгосрочным. И в конце концов они запустили этот процесс.

До конца года 23 тысячи предприятий подадут на банкротство. Это было месяц назад. Я думаю, около 30 тысяч предприятий. Это 300 предприятий в день подают на банкротство. 250 тысяч рабочих мест перестали существовать. Почти полтора миллиона человек покинули Германию. За последние 4 года 670 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса покинули Германию. Это не 2 % снижения, это не временная рецессия. Это просто-напросто серьезнейший кризис и умирание этой экономической зоны и этого пространства. И есть «архитекторы» этого дела, они очень успешно провернули это мероприятие и будут его доводить до конца, я уверен. Политики наши – нет, не способны, не могут они. Это губернаторы колонии, принадлежащей Соединенным Штатам.

Юлия Абухович, экономический аналитик:

Это убийство немецкой экономики. Убийство автопрома, а за ним последует все остальное. Причем, что немаловажно, как уже тут говорилось, его не просто убивают на территории Германии, ему предоставляют другие более выгодные условия в Соединенных Штатах. Ему предлагают возродиться, но уже на другой территории. Но ведь это же бренды Германии. Это то, что ассоциировалось всегда с качеством.