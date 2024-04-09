Лукашенко попросил дать оценку отечественной сельхозтехнике: она вас устраивает?
Принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости и создать условия для устойчивой работы экономики. Такое требование сегодня, 9 апреля, озвучил Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На обстоятельный и откровенный разговор был приглашен широкий круг специалистов – от высших должностных лиц до руководителей предприятий и организаций. Всего порядка 270 человек.
О качестве белорусских колбас ходят легенды, особенно на внешнем рынке. А что с тракторами и грузовиками? Оценку дал по просьбе Президента министр сельского хозяйства. Технику распределил на три уровня.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Значит, техника качественная, она вас устраивает?
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Ну, я разделил ее на три категории…
– Вы аккуратно разделили.
– Техника, которая требует доработки, это «Бобруйскагромаш».
– Вы не повторяйтесь, я это услышал. Насколько я понял, вас она устраивает, эта техника.
– По основным позициям да.
– Посмотрим, на совещании будут руководители, они дадут оценку в том числе и вашим заявлениям.
Расклад от губернатора Минской области оказался не таким радужным. И сразу же запрос на энергонасыщенные тракторы. Это в несколько раз позволяет экономить затраты аграриев. Президент удивлен: почему не выполнен заказ?
Александр Лукашенко:
Вы конкретизируйте. Если губернатор просит 50 тракторов…
– 150!
– Да какая разница? Хоть 300 тракторов просит, у него для этого есть средства в лизинг взять – пусть берет. Но каждый год вы будете из бюджета забирать деньги. Это же мы прощали Могилеву и Витебску, но мы должны были у них из бюджета забрать – и все. Поэтому пусть они думают, кому этот трактор дать и за кого они будут платить, если хозяйства не рассчитаются.
– Этого вы и добивались, собственно, такими более жесткими методами.
– Надо было сопоставить все вопросы и решить эту проблему.
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