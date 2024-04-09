Лукашенко попросил дать оценку отечественной сельхозтехнике: она вас устраивает?

Принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости и создать условия для устойчивой работы экономики. Такое требование сегодня, 9 апреля, озвучил Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На обстоятельный и откровенный разговор был приглашен широкий круг специалистов – от высших должностных лиц до руководителей предприятий и организаций. Всего порядка 270 человек.

О качестве белорусских колбас ходят легенды, особенно на внешнем рынке. А что с тракторами и грузовиками? Оценку дал по просьбе Президента министр сельского хозяйства. Технику распределил на три уровня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Значит, техника качественная, она вас устраивает? Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Ну, я разделил ее на три категории…

– Вы аккуратно разделили.

– Техника, которая требует доработки, это «Бобруйскагромаш».

– Вы не повторяйтесь, я это услышал. Насколько я понял, вас она устраивает, эта техника.

– По основным позициям да.

– Посмотрим, на совещании будут руководители, они дадут оценку в том числе и вашим заявлениям.