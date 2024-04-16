Лукашенко упрекнул нерадивых хозяев: посеяли по камням и мусору – в итоге урожая нет!

От положения дел на селе во многом зависят благосостояние наших людей, валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участниками стали более 280 человек: от высших должностных лиц до руководителей предприятий. Президент еще в начале большого серьезного разговора предупредил всех присутствующих – речь пойдет абсолютно не об успехах, а пробелах в работе. И по ряду тем с конкретными примерами. Наше продовольствие знают в более чем сотне государств. Страна входит в пятерку мировых лидеров по поставкам молочной продукции и топ-20 ведущих экспортеров мясной. Сегодня же стоит задача – оперативнее двигаться дальше, чтобы в конечном результате сделать аграрную отрасль прогрессивной. Что этому мешает? Президент в первую очередь обозначает самый простой и важный фактор – человеческий – многим чиновникам и руководителям предприятий не хватает очевидной разворотливости. Оттого имеются и проблемы: от халатного обращения с животными, что логично ведет к падежу скота, до посредственного отношения к удобрению посевных площадей, от чего напрямую страдает кормовая база. Некачественно ведется мелиорация – отмечает глава государства. За такой халатный подход еще в декабре 2023 года Президент раскритиковал работу ответственных лиц. В мелиоративные работы вкладываются большие деньги, в то время как техника простаивает, а отчеты подгоняются.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Снижаются объемы внесения минеральных удобрений, не проводится полный комплекс защитных мероприятий на посевах сельскохозяйственных культур. Наглядный пример из доклада Комитета госконтроля. В прошлом году Валевачи Червенского района, на поле близ деревни Красная Нива, 40 гектаров проведен сев смеси ярового ячменя и овса без внесения фосфорных удобрений, по неубранным камням и бытовому мусору. Значительная часть семян оказалось просто на поверхности, не заделана в почву. В итоге у таких нерадивых хозяев запланированного урожая нет, нужной кормовой базы для животноводства нет. Плюс к этому снижение плодородия почв и другие проблемы. Очевидно, что в этой ситуации соблюсти сбалансированность питательных веществ, в особенности по фосфору и калию, можно только наращивая объем внесения комплексных удобрений НПК. Сегодня это мировая тенденция. Такие технологии используются все шире в Российской Федерации, в ведущих европейских государствах. Страны платят колоссальные деньги за импорт данных удобрений, а их производство могут себе позволить далеко не все. Но для нас это домашний минерально-сырьевой ресурс. Мы в состоянии многократно закрыть свои внутренние потребности. Правительству совместно с Академией наук, облисполкомами выработать комплексные подходы с учетом потребности и целесообразности применения таких удобрений.