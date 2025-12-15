Прямой эфир

Благотворительный марафон «Наши дети» стартует в Беларуси

15 декабря 2025 05:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О приближении новогодних праздников в Беларуси напомнит традиционный благотворительный марафон «Наши дети». Старт ему будет дан уже сегодня, 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительный марафон «Наши дети» стартует в Беларуси-2

На протяжении месяца благодаря взрослым, исполнения своих желаний могут ожидать малыши, к которым в нашей стране особое внимание. Подарки ждут воспитанников интернатов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детских домов семейного типа, опекунских и многодетных семей. 

Праздник заглянет и в учреждения образования, культуры, здравоохранения. Ожидается, что теплотой и заботой будут окружены более миллиона ребят. Именно благодаря инициативе Президента страны в новогодние и рождественские дни в Беларуси знают все, что чужих детей не бывает.

# Наши дети

Другие новости рубрики

Все новости
Министр обороны Беларуси прибыл с официальным визитом в Зимбабве
15 декабря 2025 05:43

Министр обороны Беларуси прибыл с официальным визитом в Зимбабве

Европа на пороге экономического забвения? Мнение экс-депутата Бундестага
14 декабря 2025 19:07

Европа на пороге экономического забвения? Мнение экс-депутата Бундестага

В 40 км от Минска мог быть ядерный объект! Что пошло не по плану?
14 декабря 2025 18:38

В 40 км от Минска мог быть ядерный объект! Что пошло не по плану?