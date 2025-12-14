Мерц покинул переговоры делегации США и Зеленского в Берлине после приветствия

В Берлине состоялись переговоры по разрешению конфликта в Украине с участием делегации США и Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

После приветствия канцлер Германии Фридрих Мерц удалился с заседания, оставив в качестве модератора своего советника.

Канцлер Германии отметил стремление к прочному миру, подчеркнув при этом сложность стоящих перед ним вопросов. Ожидается, что позже к обсуждению присоединятся лидеры ЕС и НАТО.

США предложили план урегулирования, который обсуждался в Москве во время визита туда специальных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам президента РФ Владимира Путина, предложения были разбиты на четыре блока. В Кремле переговоры назвали предметными и выразили готовность к дальнейшим контактам.

Помощник лидера РФ Юрий Ушаков отметил, – успехи российской армии усилили позиции Москвы, а представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев должен принять решение о мирных переговорах, иначе продолжение конфликта станет опасным.

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