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РИА Новости: большинство колумбийских наёмников в рядах ВСУ – фермеры

14 декабря 2025 19:33
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РИА Новости: большинство колумбийских наёмников в рядах ВСУ – фермеры-0

Большая часть колумбийских наемников в составе украинских Вооруженных сил – фермеры, прибывшие на заработки. Об этом пишет ТАСС.

Они чаще всего присоединяются к механизированным бригадам «Магура» и другим подразделениям. По словам родственников убитых, их ввели в заблуждение относительно рисков, а сами компании иногда отказываются возвращать тела, чтобы избежать компенсации.

По словам колумбийских властей, точное число участвующих в конфликте неизвестно, но есть сведения о десятках убитых и больших недельных потерях.

В стране проходят акции протеста родственников погибших, а парламент одобрил закон, который запрещает вербовку наемников.

Министерство обороны Колумбии заявило, что эта инициатива направлена на вербовщиков, которые обманывают бывших военнослужащих.

Российская сторона неоднократно отмечала, что иностранных бойцов используют как «пушечное мясо», а сами наемники признаются в плохой координации и высоком риске гибели. Москва отмечает, что Запад фактически стал участником конфликта, посылая наемников и даже регулярных военных под их видом.

Фото: pixabay

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