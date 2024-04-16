Учительница из Мостов – делегат ВНС. С какими инициативами педагог идёт на народное вече?

Какие инициативы она будет отстаивать и каким видит будущее нашей страны, в материале Алены Жиборт.

Состоявшиеся в профессии, а еще активные, инициативные и неравнодушные люди. Так характеризуют избранных делегатов Всебелорусского народного собрания. Среди тех, кто представит интересы белорусов на народном вече, – учитель истории Татьяна Прокопеня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Прокопеня – учитель истории в небольшом районном центре Гродненской области. За педагогическую карьеру – а это почти 20 лет – воспитала несколько поколений. Свой труд считает одним из самых важных, ведь именно педагоги формируют в умах юных белорусов правильные ценности, а значит, напрямую влияют на будущее страны. И здесь у Татьяны Николаевны первостепенная задача – привить учащимся любовь к родной земле.

Татьяна Прокопеня, учитель истории средней школы № 5 Мостов: Я родом из деревни Гудевичи – богатый историей, традициями белорусский край. Когда появилась возможность сравнить, где-то что-то еще увидеть, поняла, насколько все-таки богата именно моя малая родина. И, естественно, это мне помогло в моей дальнейшей профессиональной деятельности.

Татьяна среди тех, кто своим честным и добросовестным трудом ежедневно вносит вклад в развитие родной страны – так о ней отзываются коллеги. По инициативе профсоюзной организации ее кандидатура была выдвинута для участия во Всебелорусском народном собрании. На съезде Федерации в Минске ее уже утвердили.

Татьяна Легеза, директор средней школы № 5 Мостов: Татьяна Николаевна – очень активный педагог, она, действительно, лидер нашей профсоюзной организации, стремится к общению с учащимися, с их родителями, посредством участия в акциях и мероприятиях формирует ценности, которые сложились у белорусского народа. Я считаю, что именно такие люди, как Татьяна Николаевна, достойны участвовать в принятии решений, важных для нашего белорусского государства.

Татьяна Прокопеня:

Самые основные вопросы социально-экономического характера, то есть достойный уровень оплаты труда, какие-то социальные гарантии, особенно это у нас теперь по всем сферам касается молодых специалистов, чтобы они задерживались, скажем, на периферии, в небольших районных центрах, в сельских населенных пунктах.

От Федерации профсоюзов участие в работе ВНС примут 80 делегатов. Это активные, инициативные и неравнодушные люди. Татьяна будет представлять союз работников образования и науки. Участие в таком историческом событии, признается делегат, – большая честь и ответственность. Ведь предстоит принимать судьбоносные для страны решения.