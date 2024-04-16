Прямой эфир

Учительница из Мостов – делегат ВНС. С какими инициативами педагог идёт на народное вече?

16 апреля 2024 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Состоявшиеся в профессии, а еще активные, инициативные и неравнодушные люди. Так характеризуют избранных делегатов Всебелорусского народного собрания. Среди тех, кто представит интересы белорусов на народном вече, – учитель истории Татьяна Прокопеня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие инициативы она будет отстаивать и каким видит будущее нашей страны, в материале Алены Жиборт.

Учительница из Мостов – делегат ВНС. С какими инициативами педагог идёт на народное вече?-1

Татьяна Прокопеня – учитель истории в небольшом районном центре Гродненской области. За педагогическую карьеру – а это почти 20 лет – воспитала несколько поколений. Свой труд считает одним из самых важных, ведь именно педагоги формируют в умах юных белорусов правильные ценности, а значит, напрямую влияют на будущее страны. И здесь у Татьяны Николаевны первостепенная задача – привить учащимся любовь к родной земле.

Учительница из Мостов – делегат ВНС. С какими инициативами педагог идёт на народное вече?-4

Татьяна Прокопеня, учитель истории средней школы № 5 Мостов:
Я родом из деревни Гудевичи – богатый историей, традициями белорусский край. Когда появилась возможность сравнить, где-то что-то еще увидеть, поняла, насколько все-таки богата именно моя малая родина. И, естественно, это мне помогло в моей дальнейшей профессиональной деятельности.

Учительница из Мостов – делегат ВНС. С какими инициативами педагог идёт на народное вече?-7

Татьяна среди тех, кто своим честным и добросовестным трудом ежедневно вносит вклад в развитие родной страны – так о ней отзываются коллеги. По инициативе профсоюзной организации ее кандидатура была выдвинута для участия во Всебелорусском народном собрании. На съезде Федерации в Минске ее уже утвердили.

Учительница из Мостов – делегат ВНС. С какими инициативами педагог идёт на народное вече?-10

Татьяна Легеза, директор средней школы № 5 Мостов:
Татьяна Николаевна – очень активный педагог, она, действительно, лидер нашей профсоюзной организации, стремится к общению с учащимися, с их родителями, посредством участия в акциях и мероприятиях формирует ценности, которые сложились у белорусского народа. Я считаю, что именно такие люди, как Татьяна Николаевна, достойны участвовать в принятии решений, важных для нашего белорусского государства.

Учительница из Мостов – делегат ВНС. С какими инициативами педагог идёт на народное вече?-13

Татьяна Прокопеня:
Самые основные вопросы социально-экономического характера, то есть достойный уровень оплаты труда, какие-то социальные гарантии, особенно это у нас теперь по всем сферам касается молодых специалистов, чтобы они задерживались, скажем, на периферии, в небольших районных центрах, в сельских населенных пунктах.

От Федерации профсоюзов участие в работе ВНС примут 80 делегатов. Это активные, инициативные и неравнодушные люди. Татьяна будет представлять союз работников образования и науки. Участие в таком историческом событии, признается делегат, – большая честь и ответственность. Ведь предстоит принимать судьбоносные для страны решения. 

# Всебелорусское народное собрание # общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 законопроектов находятся на рассмотрении в Палате представителей Национального собрания Беларуси
16 апреля 2024 17:26

19 законопроектов находятся на рассмотрении в Палате представителей Национального собрания Беларуси

«Научились играть цифрами!» – Лукашенко отчитал чиновников за сокрытие реального состояния посевной
16 апреля 2024 17:22

«Научились играть цифрами!» – Лукашенко отчитал чиновников за сокрытие реального состояния посевной

Лукашенко о сельском хозяйстве: если не будут решаться проблемные вопросы, то все наши успехи сойдут на нет
16 апреля 2024 16:56

Лукашенко о сельском хозяйстве: если не будут решаться проблемные вопросы, то все наши успехи сойдут на нет

В Смоленске появится первый туристический инфоцентр Союзного государства
16 апреля 2024 14:12

В Смоленске появится первый туристический инфоцентр Союзного государства

Как будет устроен союзный медиахолдинг, обсудили эксперты белорусско-российской рабочей группы
16 апреля 2024 14:11

Как будет устроен союзный медиахолдинг, обсудили эксперты белорусско-российской рабочей группы

Протоиерей Андрей Лемешонок: надо быть современным священником, что очень большая редкость
16 апреля 2024 13:53

Протоиерей Андрей Лемешонок: надо быть современным священником, что очень большая редкость

В Минобороны пояснили, как будут работать SMS-повестки для явки в военкомат
16 апреля 2024 13:48

В Минобороны пояснили, как будут работать SMS-повестки для явки в военкомат

Как оказать первую помощь ребёнку при укусе клеща?
16 апреля 2024 13:44

Как оказать первую помощь ребёнку при укусе клеща?

Лукашенко: губернатор говорит «мы выровняем» – как можно выровнять, если уже погибли телята?!
16 апреля 2024 13:40

Лукашенко: губернатор говорит «мы выровняем» – как можно выровнять, если уже погибли телята?!

Лукашенко: государство выделяет деньги, а вы на мелиорированных землях растите хмызняк!
16 апреля 2024 13:33

Лукашенко: государство выделяет деньги, а вы на мелиорированных землях растите хмызняк!

Эндокринные заболевания могут протекать незаметно. Когда нужно обращаться к врачу?
16 апреля 2024 12:57

Эндокринные заболевания могут протекать незаметно. Когда нужно обращаться к врачу?

2 мая в кинотеатрах покажут ленту «Время вернуться» от «Беларусьфильма»
16 апреля 2024 11:17

2 мая в кинотеатрах покажут ленту «Время вернуться» от «Беларусьфильма»