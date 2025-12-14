Европа на пороге экономического забвения? Мнение экс-депутата Бундестага
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Игорь Позняк, ведущий:
Удивительная штука, прогресс: сегодня ты лидер, на тебя равняются, а тут бах, подрезали на повороте – и ты уже аутсайдер. Поговорим, почему вдруг экономика Старого Света нажала на тормоз.
В какой момент и почему европейская промышленность, которая долго считалась мировым эталоном (или во всяком случае мерилом успеха), вдруг потеряла крейсерскую скорость, а некоторые отрасли, как, например, немецкий автопром, и вовсе свалились в крутое пике.
Сможет ли Европа вырулить или она уже на пороге экономического забвения?
Евгений Шмидт, депутат Бундестага 20-го созыва, член партии «Альтернатива для Германии»:
Да, действительно, проблемы касаемо экономики Европы налицо. У нас даже министр иностранных дел не так давно ездил в Китай, просил там тех минералов, которых здесь не хватает, но получил, похоже, поворот. И все это символизирует в целом упадок экономической мощи Германии.
Потому что раньше Германия была когда-то даже мировым лидером по экспорту своей продукции, славилась автопромом, машиностроением, химией и прочими отраслями. Сейчас это все находится в глубокой рецессии. Уже несколько лет экономика падает, и конца этому падению не видно.
Потому что существует ряд структурных проблем немецкой экономики, которые правительство абсолютно не способно решать. Это высокие цены на энергоносители, засилье бюрократии, это невыгодное налогообложение. И все это вкупе дает эту комбинацию, что экономика Германии летит под откос, в то время как Китай набирает обороты.
Политолог назвал три фундаментальные причины упадка Германии.