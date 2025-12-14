Европа на пороге экономического забвения? Мнение экс-депутата Бундестага

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

Удивительная штука, прогресс: сегодня ты лидер, на тебя равняются, а тут бах, подрезали на повороте – и ты уже аутсайдер. Поговорим, почему вдруг экономика Старого Света нажала на тормоз.

В какой момент и почему европейская промышленность, которая долго считалась мировым эталоном (или во всяком случае мерилом успеха), вдруг потеряла крейсерскую скорость, а некоторые отрасли, как, например, немецкий автопром, и вовсе свалились в крутое пике.