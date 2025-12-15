Министр обороны Беларуси прибыл с официальным визитом в Зимбабве. В международном аэропорту Хараре Виктора Хренина встретили бригадный генерал Рабана Никиси, посол Беларуси Игорь Маршалов и атташе по вопросам обороны Сергей Семин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице южноафриканской страны глава белорусского оборонного ведомства проведет ряд встреч и переговоров. В центре внимания укрепление двустороннего сотрудничества, развитие военно-технических связей и обмен опытом в сфере безопасности. Беларусь и Зимбабве уже реализуют совместные проекты в области подготовки специалистов и поставок техники.

Визит Виктора Хренина подтверждает высокий уровень партнерства и стремление расширять взаимодействие. Ожидается, что переговоры в Хараре станут новым шагом в укреплении стратегических отношений.