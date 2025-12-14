Политолог назвал три фундаментальные причины упадка Германии
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Игорь Позняк, ведущий:
Почему вдруг экономика Старого Света нажала на тормоз? Как ныне здравствующим европейским политикам это объяснить самым обычным европейцам, которым каждый месяц приходит жировка, где каждый месяц растут цифры?
«Зелёная» революция или слабость элит? О том, что стало убийцей немецкого автопрома, читайте здесь.
Сергей Станкевич, политолог:
Три фундаментальные причины для исторического упадка Германии. Это энергетический разрыв с Россией, ускоренный «зеленый» переход, который превратился в подобие религии какой-то фанатичной, и тоталитарная брюссельская бюрократия.
Потому что Европа (и в первую очередь Германия) справилась бы с этими вызовами, если бы у нее был какой-то свой штаб по обороне и наступлению против этой самой колонизации. Это ползучая колонизация со стороны Соединенных Штатов.
Так вот, Европа справилась бы – и Германия в первую очередь как европейский лидер – если бы свой штаб работал на германские интересы. А вот эта самая тоталитарная брюссельская бюрократия как раз работает не на европейские и не на германские интересы. В этом проблема.
И кроме того, в германской политической системе по какому-то невероятному совершенно трагическому стечению обстоятельств почему-то доминируют люди, которые всего этого предпочитают не видеть. И никто никакого разумного плана не предлагает.
Ситуация чрезвычайная, а никто не в состоянии предложить чрезвычайный план по преодолению. И вот это проблема. Потому что в Германии и других ключевых европейских странах, которые тащат на себе бремя Евросоюза, добавим сюда и Францию, и Италию, все еще элита такого старого образца, как я говорю, «байденовского» призыва и «соросовского» разлива.
Эти элиты пока доминируют в политике ключевых европейских стран и удерживают на этом совершенно губительном курсе и свои страны, и всю остальную Европу.