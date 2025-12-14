Политолог назвал три фундаментальные причины упадка Германии

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

«Зелёная» революция или слабость элит? О том, что стало убийцей немецкого автопрома, читайте здесь.

Игорь Позняк, ведущий: Почему вдруг экономика Старого Света нажала на тормоз? Как ныне здравствующим европейским политикам это объяснить самым обычным европейцам, которым каждый месяц приходит жировка, где каждый месяц растут цифры?

Сергей Станкевич, политолог:

Три фундаментальные причины для исторического упадка Германии. Это энергетический разрыв с Россией, ускоренный «зеленый» переход, который превратился в подобие религии какой-то фанатичной, и тоталитарная брюссельская бюрократия.

Потому что Европа (и в первую очередь Германия) справилась бы с этими вызовами, если бы у нее был какой-то свой штаб по обороне и наступлению против этой самой колонизации. Это ползучая колонизация со стороны Соединенных Штатов.

Так вот, Европа справилась бы – и Германия в первую очередь как европейский лидер – если бы свой штаб работал на германские интересы. А вот эта самая тоталитарная брюссельская бюрократия как раз работает не на европейские и не на германские интересы. В этом проблема.