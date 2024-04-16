19 законопроектов находятся на рассмотрении в Палате представителей Национального собрания Беларуси

Почти два десятка законопроектов сейчас в работе у депутатов Палаты представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть из них парламентарии планируют рассмотреть на ближайшем заседании, в том числе «О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе».

На данный момент 10 законопроектов прошли необходимую процедуру согласования и готовы к рассмотрению. Остальные девять депутаты рассмотрят до окончания первой сессии. Среди них проекты законов по вопросам статуса ветеранов, занятости населения, а также государственной защиты семей, воспитывающих детей. Кроме того, на рассмотрении находятся законопроекты о ратификации международных договоров.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы рассмотрим проекты закона, которые регулируют вопросы взаимоотношения правительства Республики Беларусь с правительством Экваториальной Гвинеи, например, по двойному налогообложению, по защите инвестиций. Кроме того, мы рассмотрим законопроект, который также регулирует вопросы по соглашению между правительством Республики Беларусь и правительством ОАЭ по вопросам борьбы с терроризмом. Важный вопрос, который Палата представителей рассмотрит на первой сессии на своем заседании, вопрос приостановления действия Договора о вооруженных силах в Европе.

Сегодня депутаты призвали страны Европы прекратить уничтожать памятные знаки и мемориалы, посвященные героизму советского народа. Соответствующие заявление принял Совет Палаты представителей в связи с Международным днем памятников и исторических мест. Белорусские парламентарии надеются, что данный призыв будет услышан. В планах направить это заявление в Европарламент, ЮНЕСКО и другие международные парламентские структуры.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Решительно осуждаем такую политику ряда европейских государств. К сожалению, она поддерживается и рядом межпарламентских структур европейских стран. Мы призываем парламентариев, международное сообщество воздействовать на европейские структуры, предотвратить снос и уничтожение памятников, связанных с героизмом советских людей.

Также парламентарии утвердили перечень основных вопросов, относящихся к компетенции обновленных постоянных комиссий. Принято и решение об образовании при Совете Палаты представителей рабочей группы по организации изучения практики применения законодательства и взаимодействия с местными органами власти.