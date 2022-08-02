Лукашенко – Брыло: «Твоё дело – рапс, у нас всегда министр за него отвечал»

Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каким быть мехдвору, как должен выглядит откормочник – там, где содержат молодой скот, и за какими животноводческими комплексами будущее – это стратегия для АПК. Тактика нынешней уборочной: без стенаний на погоду, сохранить каждое зернышко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько ты убрал на сегодня? Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

1 миллион 774 – намолочено 22 %. 66 % рапс озимый – 500 тысяч намолочено. Главное – как погода. Вылавливать это солнышко. Александр Лукашенко:

Погоду не жди. Погода идеальная стоит для сельского хозяйства. Погоды лучше не будет и не надо. Надо просто маневрировать и забыть прошлые сухие годы. Все, это нормальный год, у нас вон кукуруза какая стоит, картофель отличный, яровые культуры более-менее, сахарной свеклы у нас хватает, овощные культуры. Подарок просто такая погода. Поэтому надо просто сейчас разумно подходить к уборке, тактику выработать. Надо смотреть, контролировать, подсказывать и требовать.

Здесь погодные ремарки научились учитывать. Например, даже влажное зерно сначала в распределитель, потом уже досушивают – и на долгосрочное хранение.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Те, кто не хотят работать, ищут оправдания, те, кто старается, ищут новые методы и способы, например, здешние земли. И балльность пашни, и климатические условия, но при новом владельце результат совсем другой – передовой. Да, вложено немало средств, но главное – вложена душа управленцев, ведь даже диаметр дисков начальство лично выбирает. Стратегическая культура, рапс – пока дефицитный белок для скота и удобрение в земледелии. Часто Президенту приходится напоминать и про лен. Бренд Беларуси.