Лукашенко – Брыло: «Твоё дело – рапс, у нас всегда министр за него отвечал»
Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каким быть мехдвору, как должен выглядит откормочник – там, где содержат молодой скот, и за какими животноводческими комплексами будущее – это стратегия для АПК. Тактика нынешней уборочной: без стенаний на погоду, сохранить каждое зернышко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько ты убрал на сегодня?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
1 миллион 774 – намолочено 22 %. 66 % рапс озимый – 500 тысяч намолочено. Главное – как погода. Вылавливать это солнышко.
Александр Лукашенко:
Погоду не жди. Погода идеальная стоит для сельского хозяйства. Погоды лучше не будет и не надо. Надо просто маневрировать и забыть прошлые сухие годы. Все, это нормальный год, у нас вон кукуруза какая стоит, картофель отличный, яровые культуры более-менее, сахарной свеклы у нас хватает, овощные культуры. Подарок просто такая погода. Поэтому надо просто сейчас разумно подходить к уборке, тактику выработать. Надо смотреть, контролировать, подсказывать и требовать.
Здесь погодные ремарки научились учитывать. Например, даже влажное зерно сначала в распределитель, потом уже досушивают – и на долгосрочное хранение.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Те, кто не хотят работать, ищут оправдания, те, кто старается, ищут новые методы и способы, например, здешние земли. И балльность пашни, и климатические условия, но при новом владельце результат совсем другой – передовой. Да, вложено немало средств, но главное – вложена душа управленцев, ведь даже диаметр дисков начальство лично выбирает.
Стратегическая культура, рапс – пока дефицитный белок для скота и удобрение в земледелии. Часто Президенту приходится напоминать и про лен. Бренд Беларуси.
Александр Лукашенко:
Китайцы готовы у нас взять то ли полмиллиона тонн. У нас, конечно, далеко этого нет, отходов льна со льнокомбината. А ты даже не знаешь это. Льном надо заниматься, а твое дело – рапс. У нас всегда министр отвечал за рапс. Конечно, это уже не вопрос, но 24 центнера при урожайности 40-45 у фермеров – это цифра смешная.
Игорь Брыло:
Три области у нас тянут вниз, которые по 11-12 имеют.
Александр Лукашенко:
Они нас все время тянут вниз, поэтому это твои проблемы. Это не уровень. Это как Витебская область за тобой – там нам надо как-то развернуться, и вот эта культура, рапс. Занимайся, вникай. Ну куда это, Гродненская область со всем враньем 30 центнеров урожайность. Гродненская область должна иметь 45 центнеров урожайности рапса, тем более озимого.
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