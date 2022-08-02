«Не так, как на Кубани». Лукашенко оценил урожайность полей Минской области
Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: увлеклись социальной базой, получился перекос. Да, люди будут жить хорошо. А где работать будут? Подробности.
Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве – это более чем обязательное условие, особенно сейчас – во время угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное в летнем графике главы государства мероприятие.
На полях страны – жниво. А вот на этих землях еще и весна – в смысле пора возрождения. В обойму крепких хозяйств вернулись два года назад. Такой опыт важен и для других сельхозпредприятий страны. Беларусь – передовая аграрная держава. Но в этой цепочке есть и слабые звенья. Их, что называется, надо перековывать. Как это получается у Минского облагросервиса, рассказали Президенту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сельское хозяйство – это в основном земледелие и животноводство. Все живое, начиная от почвы и заканчивая людьми. Животные, растения – это все живое. Растениеводство дает корма для животноводства. Техника сейчас сложная, энергонасыщенная, ее надо где-то хранить, обслуживать и ремонтировать. Зерновые у нас, конечно, не так, как на Кубани, юге Украины или Украине вообще, они не высушиваются на поле, не сухие, поэтому их надо дорабатывать – зерносушилки.
Лукашенко – министру сельского хозяйства: «Погоду не жди, погода идеальная стоит»