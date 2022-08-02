«Не так, как на Кубани». Лукашенко оценил урожайность полей Минской области

Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: увлеклись социальной базой, получился перекос. Да, люди будут жить хорошо. А где работать будут? Подробности.

Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве – это более чем обязательное условие, особенно сейчас – во время угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное в летнем графике главы государства мероприятие.