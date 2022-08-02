Условия здесь такие, что лучше произвести силос. Как грамотно распорядиться землями Мядельского района?
Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас, ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное мероприятие в летнем графике главы государства.
Говоря о землях Мядельского района, имеют в виду весь запад Витебской области. И климат, и почвы, и экономика диктуют: ставить надо на животноводство. Президент предлагает земледелие трех «С».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Условия здесь такие, что лучше здесь произвести силос, сенаж и сено, нежели заниматься растениеводством, как в Слуцке у тебя. Разница же большая. Поэтому надо ориентироваться: сено, сенаж, силос, а это корова, это бык. Ну плюс, естественно, где это возможно, производить зерновые. Но у тебя еще, видишь, бог есть, ты зерновые научился производить. Но есть же у хозяйств, даже в Мядельском районе, не говоря о его Витебщине, где вообще зерновыми, я не знаю, можно выбрать три поля, но не больше.
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