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Урожайность – 70 центнеров с гектара. В чём секрет высокой производительности агрокомплекса «Южный»?

02 августа 2022 18:20
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Новости Беларуси. Спецодежда, питание, аптечка и медосмотр. По этим и другим пунктам работников полей ежедневно проверяют профсоюзные ревизоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многом комфортные условия труда зависят от руководителей хозяйств, однако и сами механизаторы должны соблюдать нормы безопасности. Не зря агропромышленный комплекс считается одной из самых травмоопасных отраслей.

Как сделать так, чтоб хлеборобы работали на результат, узнавала Анна Корольчук.

Урожайность – 70 центнеров с гектара. В чём секрет высокой производительности агрокомплекса «Южный»?-1

Олег Зиневич, механизатор агрокомбината «Южный»:
Для нынешней погоды, в связи с тем, что была холодная, затяжная весна, давала плохо посеять. И холодное лето. Но вместе с тем урожайность довольно хорошая, колос большой, полный. Зерно тяжелое, налиться успело. Осталось убрать.

Олег Зиневич работает механизатором около 10 лет. Не единожды был в числе передовиков. В 2022 году до заветной отметки в 1 000 тонн зерна добраться пока не удалось. Механизаторы, как может показаться, не соревнуются на скорость, главное – убирать поля качественно и без потерь.

Урожайность – 70 центнеров с гектара. В чём секрет высокой производительности агрокомплекса «Южный»?-4

Олег Зиневич:
Видите, оно уже сухое. Так что мы, наверное, уже будем прощаться, пора и делом заняться.

В агрокомбинате «Южный» зерновыми и зернобобовыми засеяно 2 300 гектаров. В полях работает семь экипажей хлеборобов. Убрать успели чуть больше трети площадей.

Урожайность – 70 центнеров с гектара. В чём секрет высокой производительности агрокомплекса «Южный»?-7

Анна Корольчук, корреспондент:
В этом году в агрокомбинате «Южный» впервые убирали озимый ячмень. Результат порадовал – средняя урожайность достигла 70 центнеров с гектара. В следующем году в хозяйстве планируют вдвое увеличить посевные площади этой культуры.

Урожайность – 70 центнеров с гектара. В чём секрет высокой производительности агрокомплекса «Южный»?-10

Горячая пора для механизаторов не повод забывать о правилах. Их должны придерживаться как сами работники, так и руководители хозяйств. Следят за организацией безопасного труда во время жатвы профсоюзы. За месяц в Гомельской области они проверили более 180 сельхозпредприятий. Нарушения есть. Техника исправна, однако не всех хлеборобов обеспечили спецодеждой и обувью. Есть проблемы и с кадрами. Не все экипажи сформированы полностью. Во время рейдов профсоюзы направили руководителям хозяйств около 160 рекомендаций.

После проверки экипажи отправляются на заслуженный обед. Горячие блюда прямо с доставкой в поле. Меню цикличное и в течение недели не повторяется.

Урожайность – 70 центнеров с гектара. В чём секрет высокой производительности агрокомплекса «Южный»?-13

Макароны, котлета «Южная», соус, компот из яблок.

Питание, аптечка и медосмотр. По каким критериям проводят проверку аграриев ревизоры? Читайте здесь.

# Уборочная кампания # общество # Анна Корольчук # Олег Зиневич # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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