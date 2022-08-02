Урожайность – 70 центнеров с гектара. В чём секрет высокой производительности агрокомплекса «Южный»?

Новости Беларуси. Спецодежда, питание, аптечка и медосмотр. По этим и другим пунктам работников полей ежедневно проверяют профсоюзные ревизоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многом комфортные условия труда зависят от руководителей хозяйств, однако и сами механизаторы должны соблюдать нормы безопасности. Не зря агропромышленный комплекс считается одной из самых травмоопасных отраслей. Как сделать так, чтоб хлеборобы работали на результат, узнавала Анна Корольчук.

Олег Зиневич, механизатор агрокомбината «Южный»:

Для нынешней погоды, в связи с тем, что была холодная, затяжная весна, давала плохо посеять. И холодное лето. Но вместе с тем урожайность довольно хорошая, колос большой, полный. Зерно тяжелое, налиться успело. Осталось убрать. Олег Зиневич работает механизатором около 10 лет. Не единожды был в числе передовиков. В 2022 году до заветной отметки в 1 000 тонн зерна добраться пока не удалось. Механизаторы, как может показаться, не соревнуются на скорость, главное – убирать поля качественно и без потерь.

Олег Зиневич:

Видите, оно уже сухое. Так что мы, наверное, уже будем прощаться, пора и делом заняться. В агрокомбинате «Южный» зерновыми и зернобобовыми засеяно 2 300 гектаров. В полях работает семь экипажей хлеборобов. Убрать успели чуть больше трети площадей.

Анна Корольчук, корреспондент:

В этом году в агрокомбинате «Южный» впервые убирали озимый ячмень. Результат порадовал – средняя урожайность достигла 70 центнеров с гектара. В следующем году в хозяйстве планируют вдвое увеличить посевные площади этой культуры.

Горячая пора для механизаторов не повод забывать о правилах. Их должны придерживаться как сами работники, так и руководители хозяйств. Следят за организацией безопасного труда во время жатвы профсоюзы. За месяц в Гомельской области они проверили более 180 сельхозпредприятий. Нарушения есть. Техника исправна, однако не всех хлеборобов обеспечили спецодеждой и обувью. Есть проблемы и с кадрами. Не все экипажи сформированы полностью. Во время рейдов профсоюзы направили руководителям хозяйств около 160 рекомендаций. После проверки экипажи отправляются на заслуженный обед. Горячие блюда прямо с доставкой в поле. Меню цикличное и в течение недели не повторяется.