Питание, аптечка и медосмотр. По каким критериям проводят проверку аграриев ревизоры?

Новости Беларуси. Спецодежда, питание, аптечка и медосмотр. По этим и другим пунктам работников полей ежедневно проверяют профсоюзные ревизоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многом комфортные условия труда зависят от руководителей хозяйств, однако и сами механизаторы должны соблюдать нормы безопасности. Не зря агропромышленный комплекс считается одной из самых травмоопасных отраслей. Какие нарушения выявили технические инспекторы в хозяйствах Беларуси во время уборочной? Читайте здесь.

Все понимают: чтобы ударно работать весь световой день, нужны силы. Поэтому расходы на питание механизаторов агрокомбинат покрывает самостоятельно. После обеда мужчины также получают питьевую воду в дорогу. Чтобы техника выдерживала трудовой накал, ее тщательно проверяют и на предмет пожарной безопасности. Каждый комбайн должен быть оборудован двумя исправными огнетушителями.

При ежедневном техническом обслуживании, наряду с очисткой всех вращающихся элементов, также необходимо проводить очистку первичных средств пожаротушения, чтобы поддерживать их в исправном состоянии.