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Питание, аптечка и медосмотр. По каким критериям проводят проверку аграриев ревизоры?

02 августа 2022 18:23
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Новости Беларуси. Спецодежда, питание, аптечка и медосмотр. По этим и другим пунктам работников полей ежедневно проверяют профсоюзные ревизоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многом комфортные условия труда зависят от руководителей хозяйств, однако и сами механизаторы должны соблюдать нормы безопасности. Не зря агропромышленный комплекс считается одной из самых травмоопасных отраслей.

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Питание, аптечка и медосмотр. По каким критериям проводят проверку аграриев ревизоры?-1

Все понимают: чтобы ударно работать весь световой день, нужны силы. Поэтому расходы на питание механизаторов агрокомбинат покрывает самостоятельно. После обеда мужчины также получают питьевую воду в дорогу. Чтобы техника выдерживала трудовой накал, ее тщательно проверяют и на предмет пожарной безопасности. Каждый комбайн должен быть оборудован двумя исправными огнетушителями.

Питание, аптечка и медосмотр. По каким критериям проводят проверку аграриев ревизоры?-4

При ежедневном техническом обслуживании, наряду с очисткой всех вращающихся элементов, также необходимо проводить очистку первичных средств пожаротушения, чтобы поддерживать их в исправном состоянии.

Питание, аптечка и медосмотр. По каким критериям проводят проверку аграриев ревизоры?-7

МЧС напоминает механизаторам правильный алгоритм действий при возгорании машины. В знойные дни любая искра может привести к большой беде, поэтому курить около полей нельзя. Еще одно непременное условие жатвы – сопровождение зерноуборочной техники пожарной машиной либо цистерной с водой. К такому режиму все относятся с пониманием.

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# Уборочная кампания # общество # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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