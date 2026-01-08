Прямой эфир

Венгрия проголосует против соглашения о торговле между ЕС и Меркосур – Сийярто

08 января 2026 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Венгрия проголосует против соглашения о торговле между ЕС и Меркосур – Сийярто-0

Венгрия заявила, что будет голосовать против соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Меркосур. По словам главы МИД Петера Сийярто, оно повлечет за собой наплыв дешевой продукции из Южной Америки и нанесет ущерб фермерам. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее против соглашения протестовали и европейские фермеры, опасаясь конкуренции со стороны продукции из стран с менее строгими стандартами.

Меркосур включает в себя Аргентину, Бразилию, Уругвай, Парагвай и Боливию, на долю которых приходятся 250 миллионов человек и большая часть ВВП региона.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Каждая четвёртая компания в Германии в 2026-м планирует сократить рабочие места
08 января 2026 11:10

Каждая четвёртая компания в Германии в 2026-м планирует сократить рабочие места

Путин загнал НАТО в тупик предложением о ненападении – Baijiahao
08 января 2026 11:04

Путин загнал НАТО в тупик предложением о ненападении – Baijiahao

WSJ: США разрабатывают план по контролю венесуэльской нефти
08 января 2026 10:42

WSJ: США разрабатывают план по контролю венесуэльской нефти