Венгрия проголосует против соглашения о торговле между ЕС и Меркосур – Сийярто

Венгрия заявила, что будет голосовать против соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Меркосур. По словам главы МИД Петера Сийярто, оно повлечет за собой наплыв дешевой продукции из Южной Америки и нанесет ущерб фермерам. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее против соглашения протестовали и европейские фермеры, опасаясь конкуренции со стороны продукции из стран с менее строгими стандартами.

Меркосур включает в себя Аргентину, Бразилию, Уругвай, Парагвай и Боливию, на долю которых приходятся 250 миллионов человек и большая часть ВВП региона.

Фото: pixabay