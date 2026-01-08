Прямой эфир

В Париже фермеры вышли на акцию против соглашения ЕС и Меркосур

08 января 2026 12:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Париже фермеры вышли на акцию против соглашения ЕС и Меркосур-0

В центре Парижа французские фермеры провели акцию протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур. Об этом пишет РИА Новости.

Они заявляют, что соглашение приведет к наплыву дешевых продуктов из стран с менее строгими стандартами и ударит по их профессии.

Акции прошли у Триумфальной арки и Эйфелевой башни, на месте событий дежурили сотрудники правоохранительных органов. 

Ранее к протестам присоединилось около 2500 фермеров, также возмущенных мерами властей по борьбе с нодулярным дерматитом, что привело к принудительному забою скота. Еврокомиссия отложила подписание соглашения до января, и президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку этого решения. Фермеры Европы опасаются, что это соглашение усилит конкурентную борьбу с производителями из Латинской Америки.

Меркосур – это Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия, охватывающие 250 миллионов человек и большую часть ВВП Южной Америки.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Венгрия проголосует против соглашения о торговле между ЕС и Меркосур – Сийярто
08 января 2026 11:36

Венгрия проголосует против соглашения о торговле между ЕС и Меркосур – Сийярто

Каждая четвёртая компания в Германии в 2026-м планирует сократить рабочие места
08 января 2026 11:10

Каждая четвёртая компания в Германии в 2026-м планирует сократить рабочие места

Путин загнал НАТО в тупик предложением о ненападении – Baijiahao
08 января 2026 11:04

Путин загнал НАТО в тупик предложением о ненападении – Baijiahao