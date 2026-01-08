Экспорт белорусских противоопухолевых препаратов в Россию составил около 3 млн долларов в 2025-м

В Беларуси активно наращивают экспорт современных лекарственных препаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь, речь идет о противоопухолевых средствах. Только за прошедший год в Россию их было продано на три миллиона долларов.

Разработкой лекарств занимаются сотрудники Института биоорганической химии НАН Беларуси. Ученые внедрили в производство так называемые таргетные препараты. В основе – синтез, в результате которого специальные вещества воздействуют на раковые клетки и блокируют их деление. Сейчас идет работа над рядом новых проектов. Среди них – создание пептидов для стабилизации уровня сахара в крови, молекул ДНК для улучшения кровообращения.