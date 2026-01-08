Экспорт белорусских противоопухолевых препаратов в Россию составил около 3 млн долларов в 2025-м

В Беларуси активно наращивают экспорт современных лекарственных препаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь, речь идет о противоопухолевых средствах. Только за прошедший год в Россию их было продано на три миллиона долларов.
Разработкой лекарств занимаются сотрудники Института биоорганической химии НАН Беларуси. Ученые внедрили в производство так называемые таргетные препараты. В основе – синтез, в результате которого специальные вещества воздействуют на раковые клетки и блокируют их деление. Сейчас идет работа над рядом новых проектов. Среди них – создание пептидов для стабилизации уровня сахара в крови, молекул ДНК для улучшения кровообращения.
Алексей Янцевич, директор Института биоорганической химии НАН Беларуси:
У нас целая серия задач по использованию антител для терапии онкозаболеваний. В частности, создание новых клеточных технологий лечения онкозаболеваний – это CAR-T так называемая. Планируем также сфокусировать свое внимание, согласно рекомендации председателя Президиума, на молекулах, которые на сегодняшний день востребованы в Минздраве. Это так называемые конъюгаты антител и высокотоксичных органических молекул – это тоже средство для того, чтобы убивать опухолевые клетки.
Белорусские ученые работают в тесном взаимодействии с российскими коллегами. В рамках программ Союзного государства происходит обмен опытом, проводят совместные исследования и стажировки. Отметим, российский рынок остается одним из ключевых для белорусских фармацевтических разработок, а научное взаимодействие помогает реализовывать инновационные проекты.
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