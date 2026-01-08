Прямой эфир

Белорусы выступили на индивидуальной гонке на этапе чемпионата России по биатлону

08 января 2026 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Без лидеров белорусской сборной в Ижевске стартовал первый этап чемпионата России по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Открыла программы мужская индивидуальная гонка на 20 километров, на старт вышли 95 биатлонистов, в том числе 12 белорусов. Лучшим из наших парней стал Степан Данилов, он допустил 2 промаха и занял 7-е место. Александр Голяк с одной ошибкой на огневых рубежах стал 9-м. В тридцатку лучших вошли еще два белоруса: Никита Лобастов показал 15-е время, Максим Воробей – 29-е. А чемпионом России в этом виде программы стал Эдуард Латыпов. 

# Биатлон

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене
08 января 2026 11:40

Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене

В Кубке Беларуси по мини-футболу определились участники «Финала Четырёх»
08 января 2026 11:33

В Кубке Беларуси по мини-футболу определились участники «Финала Четырёх»

Хоккеисты «Витебска» на выезде переиграли солигорский «Шахтёр»
07 января 2026 18:15

Хоккеисты «Витебска» на выезде переиграли солигорский «Шахтёр»