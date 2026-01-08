Белорусы выступили на индивидуальной гонке на этапе чемпионата России по биатлону

Без лидеров белорусской сборной в Ижевске стартовал первый этап чемпионата России по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открыла программы мужская индивидуальная гонка на 20 километров, на старт вышли 95 биатлонистов, в том числе 12 белорусов. Лучшим из наших парней стал Степан Данилов, он допустил 2 промаха и занял 7-е место. Александр Голяк с одной ошибкой на огневых рубежах стал 9-м. В тридцатку лучших вошли еще два белоруса: Никита Лобастов показал 15-е время, Максим Воробей – 29-е. А чемпионом России в этом виде программы стал Эдуард Латыпов.