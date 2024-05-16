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На едином дне информирования в Минске обсудили главные посылы ВНС

16 мая 2024 17:34
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Военно-политическая безопасность, экономическое развитие страны и преемственность поколений. Эти темы обсудили во время единого дня информирования, который прошел в Минской городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Основная тема – итоги Всебелорусского народного собрания.

На едином дне информирования в Минске обсудили главные посылы ВНС-1

Главный тезис Президента «Время выбрало нас» определил ход дискуссии. На встрече собрались несколько десятков человек, неравнодушных к будущему страны. Это молодежь, представители общественных объединений и районных администраций. Говорили о Концепции нацбезопасности, исторической памяти и национальной идентичности. К диалогу в режиме онлайн также подключились все районы столицы. Каждый желающий мог задать свои вопросы.

На едином дне информирования в Минске обсудили главные посылы ВНС-4

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Один из наиважнейших наших стратегических национальных интересов является преемственность поколений. Очень важно, чтобы все – от мала до велика – понимали, что только в едином порыве, только все вместе мы можем сохранить нашу страну.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома:
Мы продолжаем наши стрим-трансляции в рамках единого дня информирования, потому что на самом деле заинтересованность у людей очень высокая. Несмотря на то, что не так много времени прошло, люди обсуждают и Послание главы государства, в том числе те ключевые аспекты, которые были обозначены.

Единый день информирования проходит каждый месяц. Это эффективная возможность коммуникации властей города и его жителей.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Марина Ленчевская # Ольга Чемоданова

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