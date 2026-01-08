В Кубке Беларуси по мини-футболу определились участники «Финала Четырёх»

В Кубке Беларуси по мини-футболу определились участники «Финала Четырех», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Действующий обладатель трофея гомельский ВРЗ после уверенной домашней победы над минским «Дорожником» (7:0) в гостях сыграл скромнее – 4:2. Столица вновь была сильнее гомельского БЧ – на этот раз со счетом 8:3. Действующий чемпион Беларуси оршанский «Витэн» без проблем обыграл минский «Штурм» – 9:3.

Напряженным выдался матч брестского «Меркурия – ГТК» и столичной «Охраны-Динамо». В первой игре перевес брестчан был минимальным. В повторной соперники сыграли вничью – 3:3. Решающий этап Кубка Беларуси пройдет во Дворце спорта «Уручье». В полуфинале сразятся «Витэн» – ВРЗ и «Столица» – «Меркурий». Победители разыграют главный трофей 11 января.