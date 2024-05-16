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Женщина в такой профессии – редкость. Белоруска рассказала, как стала сварщиком

16 мая 2024 17:42
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С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Женщина в такой профессии – редкость. Белоруска рассказала, как стала сварщиком-1

Зинаида Кабанова, электросварщик заготовительного цеха завода «Ударник» ООО «АМКОДОР-МАШ» – управляющая компания холдинга»:
Мы производим дорожно-строительную технику. Я электросварщик на автоматических, полуавтоматических машинах шестого разряда. Работа очень яркая, иногда бывает даже тяжелая, но мы справляемся с этим. Тяжесть – это когда появляются новые узлы, то есть туда надо больше вложить внимания и ответственности. Каждый должен выполнять свою работу, тогда будет поддерживаться качество. Возможно, мы сможем больше конкурировать не только по республике, но и с другими странами. Продукция будет впускаться лучше, надежнее и качественнее. Мой рабочий день начинается в 7:10 и заканчивается в 15:35. У нас на производстве разные детали крупногабаритные и мелкогабаритные. Мелкогабаритные – моторика должна быть хорошо развита, стараешься успевать. В принципе, когда есть коллектив, все помогают друг другу, становится проще, легче и веселее. Тем более у нас сплоченная команда, хорошие начальники. Коллектив подобрался такой, что друг другу готовы помочь, никто никогда никому не отказывает.

Женщина в такой профессии – редкость. Белоруска рассказала, как стала сварщиком-4

Алексей Кульбицкий, начальник заготовительного цеха завода «Ударник» ООО «АМКОДОР-МАШ» – управляющая компания холдинга»:
Первое время, конечно, были удивлены, потому что женщина в такой профессии – это очень большая редкость. Наблюдая за ней и ее работой, понимали со временем, что действительно женщине есть место в этой профессии. Причем наблюдая за ее работой, все больше восторгались трудом, ответственностью, подходу к делу, творческому подходу, самоотдаче.

Подробности в видео.

# Женщины Беларуси # общество

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