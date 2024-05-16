Ильхаму Алиеву подарили шоколадную книгу от белорусского кондитерского предприятия

Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После официальной части переговоров президенты направились в Баку. Здесь в эти дни проходят сразу две крупнейшие выставки: Caspian Agro и InterFood. Десятки производителей сельхозтоваров и продуктов под одной крышей. Президенты акцентировали внимание, понятное дело, на своих.