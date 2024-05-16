Ильхаму Алиеву подарили шоколадную книгу от белорусского кондитерского предприятия

Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После официальной части переговоров президенты направились в Баку. Здесь в эти дни проходят сразу две крупнейшие выставки: Caspian Agro и InterFood. Десятки производителей сельхозтоваров и продуктов под одной крышей. Президенты акцентировали внимание, понятное дело, на своих.
На выставке участвуют 10 предприятий нашей отрасли, в том числе 4 предприятия кондитерской отрасли. Наши кондитеры очень старались, поэтому, господин Президент, если позволите, наши художники такую шоколадную книгу...
Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:
Съедобная?
– Да! Шоколадная, открытая книга.
– Спасибо большое!
– Мы через службу протокола, если позволите.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чего? Президент сразу заберет! А то не туда еще...
Ильхам Алиев:
Съедят еще!
Читайте также:
Лукашенко о Нагорном Карабахе: если возродите эти земли, это останется на века
Алиев: ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга
Министры сельского хозяйства Беларуси и Азербайджана поделились планами о совместных проектах