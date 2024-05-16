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Ильхаму Алиеву подарили шоколадную книгу от белорусского кондитерского предприятия

16 мая 2024 17:39
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Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ильхаму Алиеву подарили шоколадную книгу от белорусского кондитерского предприятия-1

После официальной части переговоров президенты направились в Баку. Здесь в эти дни проходят сразу две крупнейшие выставки: Caspian Agro и InterFood. Десятки производителей сельхозтоваров и продуктов под одной крышей. Президенты акцентировали внимание, понятное дело, на своих.

Ильхаму Алиеву подарили шоколадную книгу от белорусского кондитерского предприятия-4

На выставке участвуют 10 предприятий нашей отрасли, в том числе 4 предприятия кондитерской отрасли. Наши кондитеры очень старались, поэтому, господин Президент, если позволите, наши художники такую шоколадную книгу...

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:
Съедобная?

Ильхаму Алиеву подарили шоколадную книгу от белорусского кондитерского предприятия-7

– Да! Шоколадная, открытая книга.
– Спасибо большое!
Мы через службу протокола, если позволите.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чего? Президент сразу заберет! А то не туда еще...

Ильхам Алиев:
Съедят еще!

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# Беларусь-Азербайджан # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Ильхам Алиев

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