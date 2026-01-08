Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене

Арина Соболенко продолжает успешное выступление на теннисном турнире в Брисбене, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 8 января, белоруска уверенно вышла в четвертьфинал. В 1/8 лидер мирового рейтинга встречалась с 41-й ракеткой мира, Сораной Кырстя из Румынии. В каждом из сетов наша теннисистка была сильнее со счетом 6:3.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Это был хороший матч. Я рада, что держала концентрацию от начала до конца. Знаю Сорану, она может отыграться в любой момент, поэтому было важно держать фокус. Я с этим отлично справилась. В начале немного не попадала в ритм – искала нужную концентрацию и темп. После нескольких геймов стало лучше: с каждым розыгрышем уровень рос. Это была попытка нащупать свою игру. Конечно, все предпочли бы выигрывать 6:0, 6:0, но прогресс приходит тогда, когда соперница давит и приходится справляться с напряженными моментами. Сегодня у меня было несколько таких ситуаций – это полезно для игры.

Матч продолжался 1 час и 20 минут. Следующей соперницей действующей чемпионки турнира в Брисбене будет американка Мэдисон Киз, занимающая в рейтинге 7 место. А вот еще одна белоруска, Александра Саснович, в четвертьфинал не вышла. Сегодня 113-я ракетка мира уступила 17-й, россиянке Людмиле Самсоновой – 4:6, 4:6. Несмотря на поражение, в целом белоруска выступила успешно: Саснович выиграла два матча квалификации, после чего, в основной сетке была сильнее более рейтинговых соперниц: Анны Блинковой из России и датчанки Клары Таусон.