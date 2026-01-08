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Каждая четвёртая компания в Германии в 2026-м планирует сократить рабочие места

08 января 2026 11:10
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Жителям Германии нужно готовиться к тяжелым временам. И речь не о погоде. Экономика страны неуклонно движется к пропасти. В торгово-промышленной палате ФРГ заявили, что в 2026 году кризис будет только усиливаться, если правительство не предпримет экстренных мер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждая четвёртая компания в Германии в 2026-м планирует сократить рабочие места-2

Немецкая промышленность уже потеряла около полумиллиона рабочих мест. Только в 2025-м обанкротилось более 1 600 предприятий – это рекордный показатель за последние 12 лет. Среди основных причин эксперты называют рост затрат на энергию, высокие налоги и бюрократические проволочки. Согласно опросу, в этом году только 15 % предприятий рассчитывают на улучшение ситуации. Каждая третья фирма планирует сократить расходы на производство, а каждая четвертая – рабочие места.

В Германии перспективы трудоустройства для безработных упали до исторического минимума.

# Германия # Новости Германии # Экономический кризис # Кризис в ЕС

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