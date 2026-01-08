Представит Беларусь в конкурсе «Миссис Вселенная» – Маргарита Маскялиене рассказала о себе
В плотном графике Маргариты Маскялиене сложно найти свободное время. Каждый день насыщен событиями. Любимая семья, вдохновляющая работа и приятные хобби – все это неотъемлемая часть жизни творческой леди. Яркость и проявленность с самого детства. Музыка, хореография, ораторское искусство – Маргарита Маскялиене никогда не перестает самосовершенствоваться. Два высших образования в разных областях. Первое творческое – режиссер, второе связано с физической культурой и здоровьем – тренер-универсал.
Маргарита Маскялиене, обладательница титула «Леди Беларусь-2025»:
С детства я занималась танцами профессионально. Я была солисткой заслуженного коллектива Республики Беларусь. Путешествовала с гастролями по всему миру, представляя нашу страну на многочисленных хореографических конкурсах и фестивалях. Поэтому, конечно, я была все время на сцене, на телевидение, на всех государственных концертах, площадках. Лицо страны с детства.
Семья поддержала смелую идею поучаствовать в конкурсе красоты среди многодетных мам «Краса Беларуси». Занятие дефиле, многочисленные фотосессии оставили яркие впечатления. Совсем скоро Маргарита Маскялиене подала заявку на конкурс «Леди Беларусь». Он прошел впервые и объединил 22 участниц из разных регионов страны.
Маргарита Маскялиене:
Была модельная школа – дисциплина дефиле, фотопозирование. Я снова нащупывала себя, свой стиль, что тоже очень важно. Это были сложности как минимум в том, что мы все взрослые работающие женщины. Целый день мы на работе, дети у всех, быт, дом. Каждый день мы приезжали в Национальную школу красоты вечером. С шести-семи начинались наши репетиции и до глубокой ночи.
Благодаря дисциплине, красоте, харизме и желанию постигать новые вершины Маргарита Маскялиене стала первой «Леди Беларусь». Красавица такой титул несет с гордостью и в 2026 году представит нашу страну в международном конкурсе «Миссис Вселенная». Подготовка уже идет полным ходом. Зрителей ожидает красивое шоу.
Подробности в видео.