Представит Беларусь в конкурсе «Миссис Вселенная» – Маргарита Маскялиене рассказала о себе

В плотном графике Маргариты Маскялиене сложно найти свободное время. Каждый день насыщен событиями. Любимая семья, вдохновляющая работа и приятные хобби – все это неотъемлемая часть жизни творческой леди. Яркость и проявленность с самого детства. Музыка, хореография, ораторское искусство – Маргарита Маскялиене никогда не перестает самосовершенствоваться. Два высших образования в разных областях. Первое творческое – режиссер, второе связано с физической культурой и здоровьем – тренер-универсал.

Маргарита Маскялиене, обладательница титула «Леди Беларусь-2025»:

С детства я занималась танцами профессионально. Я была солисткой заслуженного коллектива Республики Беларусь. Путешествовала с гастролями по всему миру, представляя нашу страну на многочисленных хореографических конкурсах и фестивалях. Поэтому, конечно, я была все время на сцене, на телевидение, на всех государственных концертах, площадках. Лицо страны с детства.

Семья поддержала смелую идею поучаствовать в конкурсе красоты среди многодетных мам «Краса Беларуси». Занятие дефиле, многочисленные фотосессии оставили яркие впечатления. Совсем скоро Маргарита Маскялиене подала заявку на конкурс «Леди Беларусь». Он прошел впервые и объединил 22 участниц из разных регионов страны.