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«Лучше сразу прекратить разговор». Как себя вести при общении с мошенниками?

30 мая 2022 19:48
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Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».  

«Лучше сразу прекратить разговор». Как себя вести при общении с мошенниками? -1

Алена Сырова, СТВ:  
Как правильно было поступить в этой ситуации? Сразу прекратить разговор?  

«Лучше сразу прекратить разговор». Как себя вести при общении с мошенниками? -4

Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:  
Лучше сразу прекратить разговор, сказать, что я перезвоню сестре, и положить трубку. Звонить нужно близкому человеку, который вам все объяснит.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Мне звонили, представлялись сотрудниками банка. Когда я спросил, почему префикс польский, то сразу на меня вылился поток мата. Он сказал так: вы потратили на меня пять минут моего времени, я тут сижу, работаю, ерундой занимаюсь. А как тут отличить? Из банка звонят, ты смотришь – номер польский, и уже какая-то мысль приходит в голову.  

«Лучше сразу прекратить разговор». Как себя вести при общении с мошенниками? -7

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г.Минску:  
Например, когда перезванивают с городского на мобильный, когда держат на двух трубках, – это все делается для того, чтобы не дать перезвонить, чтобы вам не перезвонили, чтобы не позвонил потерпевший родственник. На всех мобильных телефонах высвечиваются заграничные номера. Это не смущает людей, но даже по делам конкретным, которые в Минске, есть встречное заявление, которое продиктовано адвокатами либо сотрудниками якобы правоохранительных органов. Там даже на имена начальников полиции пишутся эти заявления.  

«Лучше сразу прекратить разговор». Как себя вести при общении с мошенниками? -10

Кирилл Казаков:  
Скорее всего, это люди из заграницы, та же Украина.  

Денис Шаман:  
Украина, Россия – что угодно. Там высвечивается Молдова, Грузия.  

Инга Сечко:  
А вы видели, какой номер высветился? Не обратили внимание?  

«Лучше сразу прекратить разговор». Как себя вести при общении с мошенниками? -13

Потерпевшая от телефонных мошенников:  
Нет.  

Инга Сечко:  
В основном люди не обращают внимание.  

«Лучше сразу прекратить разговор». Как себя вести при общении с мошенниками? -16

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:  
Очень сложно нашим пожилым людям объяснять, что такое +375, откуда там идет, или 048. Код из Украины, Еревана, России – откуда угодно. Они не воспринимают это.  

Алена Сырова:  
У них главная задача: помочь близкому человеку.  

Сергей Кабакович:  
В этом и складывается социальная инженерия. Они пляшут от того, что должны ввести в шоковое состояние, а потом фактор времени, мысль, что должен помочь.  

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# Мошенничество # общество # Алена Сырова # Инга Сечко # Кирилл Казаков # Денис Шаман # Сергей Кабакович # Фотофакт

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