«Лучше сразу прекратить разговор». Как себя вести при общении с мошенниками?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Как правильно было поступить в этой ситуации? Сразу прекратить разговор?

Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:

Лучше сразу прекратить разговор, сказать, что я перезвоню сестре, и положить трубку. Звонить нужно близкому человеку, который вам все объяснит. Кирилл Казаков, СТВ:

Мне звонили, представлялись сотрудниками банка. Когда я спросил, почему префикс польский, то сразу на меня вылился поток мата. Он сказал так: вы потратили на меня пять минут моего времени, я тут сижу, работаю, ерундой занимаюсь. А как тут отличить? Из банка звонят, ты смотришь – номер польский, и уже какая-то мысль приходит в голову.

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г.Минску:

Например, когда перезванивают с городского на мобильный, когда держат на двух трубках, – это все делается для того, чтобы не дать перезвонить, чтобы вам не перезвонили, чтобы не позвонил потерпевший родственник. На всех мобильных телефонах высвечиваются заграничные номера. Это не смущает людей, но даже по делам конкретным, которые в Минске, есть встречное заявление, которое продиктовано адвокатами либо сотрудниками якобы правоохранительных органов. Там даже на имена начальников полиции пишутся эти заявления.

Кирилл Казаков:

Скорее всего, это люди из заграницы, та же Украина. Денис Шаман:

Украина, Россия – что угодно. Там высвечивается Молдова, Грузия. Инга Сечко:

А вы видели, какой номер высветился? Не обратили внимание?