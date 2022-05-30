«Сказали, чтобы в квартиру его не приглашала». Как происходит передача денег курьеру мошенников?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

И приходит спаситель – курьер.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

И приходит спаситель, которому скажут (мошеннику): спасибо, что помогаете спасти близкого человека. Алена Сырова:

Как к вам пришел курьер? Потерпевшая от телефонных мошенников:

Он позвонил, сказали, чтобы в квартиру его не приглашала. Алена Сырова:

А вы сами адрес сказали? Потерпевшая от телефонных мошенников:

Я уже не помню, как оно было. Кирилл Казаков, СТВ:

За два часа разговора, особенно, когда состояние шоковое.

Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:

Даже в самом заявлении, когда пишет заявление человек, он указывает адрес, свои полностью контактные данные. Остается только проговорить это и прийти к нему по адресу. Алена Сырова:

Давайте поговорим про курьера. Он пришел к вам? Потерпевшая от телефонных мошенников:

Да, он назвал имя свое – Дима. Я отдала деньги, и он пошел. Кирилл Казаков:

А когда вы приняли решение, что нужно позвонить в милицию, потому что вы поняли, что вас обманули? Потерпевшая от телефонных мошенников:

Когда та женщина сказала, что вечером я заеду домой и перезвоню.