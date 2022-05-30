«Сказали, чтобы в квартиру его не приглашала». Как происходит передача денег курьеру мошенников?
Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
И приходит спаситель – курьер.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
И приходит спаситель, которому скажут (мошеннику): спасибо, что помогаете спасти близкого человека.
Алена Сырова:
Как к вам пришел курьер?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Он позвонил, сказали, чтобы в квартиру его не приглашала.
Алена Сырова:
А вы сами адрес сказали?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Я уже не помню, как оно было.
Кирилл Казаков, СТВ:
За два часа разговора, особенно, когда состояние шоковое.
Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:
Даже в самом заявлении, когда пишет заявление человек, он указывает адрес, свои полностью контактные данные. Остается только проговорить это и прийти к нему по адресу.
Алена Сырова:
Давайте поговорим про курьера. Он пришел к вам?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Да, он назвал имя свое – Дима. Я отдала деньги, и он пошел.
Кирилл Казаков:
А когда вы приняли решение, что нужно позвонить в милицию, потому что вы поняли, что вас обманули?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Когда та женщина сказала, что вечером я заеду домой и перезвоню.
Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:
А с вами женщина разговаривала?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Женщина и мужчина.
Инга Сечко:
А первый голос был чей?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Женщины.
Инга Сечко:
А потом голос еще одной женщины?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
А потом мужчина.
Инга Сечко:
А какая женщина сказала, что перезвонит?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Та, которая якобы сестра.
Алена Сырова:
И вы заподозрили неладное?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Она сказала, что я заеду домой и позвоню. Я жду вечер – нет звонков. Тогда я сама начала звонить до нее. Звоню – она поднимает уже вечером трубку и говорит, что я дома, со мной все хорошо.
Кирилл Казаков:
И после этого позвонили в милицию?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Все это происходило вечером, а утром я уже пошла в милицию.
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