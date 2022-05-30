«В Минске за два месяца уже 167 дел возбуждено». Как справляется с киберпреступностью милиция Беларуси?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Все-таки же есть, наверное, люди, которые понимают, что их обманывают. Эти преступления вскрываются? Если ты положил трубку и не разговариваешь, то это чаще всего остается неизвестным для правоохранительной системы.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Фиксируются эти преступления. Человек, которого не удалось обмануть, грамотно поступит, если пойдет в правоохранительные органы (в Следственный комитет или в милицию) и напишет заявление, что у меня была попытка. В дальнейшем уже включаются сотрудники милиции: осмотр, откуда могли звонить, запросы и так далее. То есть это в любом случае необходимо фиксировать. Кирилл Казаков:

А есть такие звонки в милицию?