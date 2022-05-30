«В Минске за два месяца уже 167 дел возбуждено». Как справляется с киберпреступностью милиция Беларуси?
Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Все-таки же есть, наверное, люди, которые понимают, что их обманывают. Эти преступления вскрываются? Если ты положил трубку и не разговариваешь, то это чаще всего остается неизвестным для правоохранительной системы.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Фиксируются эти преступления. Человек, которого не удалось обмануть, грамотно поступит, если пойдет в правоохранительные органы (в Следственный комитет или в милицию) и напишет заявление, что у меня была попытка. В дальнейшем уже включаются сотрудники милиции: осмотр, откуда могли звонить, запросы и так далее. То есть это в любом случае необходимо фиксировать.
Кирилл Казаков:
А есть такие звонки в милицию?
Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:
До ста звонков за сутки бывает на «102», когда человек звонит и говорит: «Мне звонили мошенники, просили денег, сказали, что мой внук попал в ДТП, и я перестал разговаривать, повесил трубку».
Кирилл Казаков:
Какова раскрываемость таких дел?
Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г.Минску:
Такие покушения возможны у нас по 54 эпизодам. Но сложно сейчас говорить про раскрываемость, потому что в Минске за два месяца уже 167 дел возбуждено.
Кирилл Казаков:
Это те, которые вам известны, а сколько еще неизвестных.
Денис Шаман:
Это именно те, где уже пострадали конкретные потерпевшие, оконченные составы, где уже деньги были переданы на три миллиона белорусский рублей.
Читайте также:
Телефонные мошенники заставляют писать даже заявления в СК. Вот как они тянут время во время разговора
СК: «Беларусь в течение года будет самой эффективно защищённой страной от киберпреступности»
«С ним постоянно идет разговор, его контролируют». Как телефонные мошенники втираются в доверие?