«Они не всегда даже друг друга знают». Где находятся главные организаторы телефонных мошенников?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, что даже эту историю хочется закончить чем-то позитивным. Сколько человек мы осудили? Мы понимаем, что нас обманывают, что это наши бабушки, наши мамы, наши дедушки. Деньги исчезают, мы пишем заявление в милицию, следствие расследует, и в итоге мы каким-то образом надеемся, что деньги нам вернут. Были такие случаи? Или мы пока говорим о том, что у нас опыта не хватает, что это такие схемы, которые за границей находятся?

Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Здесь нужно понимать, что работают уже квалифицированные кибербанды, которые находятся за пределами Республики Беларусь. Там уже структура и иерархия распределены: кто-то организатор, кто-то занимается кол-центром. Кирилл Казаков:

И они не всегда могут в одном городе находиться, правильно? Иван Судникович:

Они не всегда даже друг друга знают. Кто-то занимается финансовыми инструментами, кто-то нанимает курьеров в нашей стране. То есть мы полностью можем закрыться. В своей стране мы найдем и курьера, и сработаем, задержим кого угодно. Но организаторы находятся за пределами страны, они используют наших граждан для курьерства, для перевода денег, но организаторы там. И мы видим, где, из каких стран, из каких городов они. Они же пользуются в том числе текущей геополитической обстановкой, когда уровень сотрудничества как-то скукоживается с некоторыми странами.