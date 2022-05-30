«Они не всегда даже друг друга знают». Где находятся главные организаторы телефонных мошенников?
Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мне кажется, что даже эту историю хочется закончить чем-то позитивным. Сколько человек мы осудили? Мы понимаем, что нас обманывают, что это наши бабушки, наши мамы, наши дедушки. Деньги исчезают, мы пишем заявление в милицию, следствие расследует, и в итоге мы каким-то образом надеемся, что деньги нам вернут. Были такие случаи? Или мы пока говорим о том, что у нас опыта не хватает, что это такие схемы, которые за границей находятся?
Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Здесь нужно понимать, что работают уже квалифицированные кибербанды, которые находятся за пределами Республики Беларусь. Там уже структура и иерархия распределены: кто-то организатор, кто-то занимается кол-центром.
Кирилл Казаков:
И они не всегда могут в одном городе находиться, правильно?
Иван Судникович:
Они не всегда даже друг друга знают. Кто-то занимается финансовыми инструментами, кто-то нанимает курьеров в нашей стране. То есть мы полностью можем закрыться. В своей стране мы найдем и курьера, и сработаем, задержим кого угодно. Но организаторы находятся за пределами страны, они используют наших граждан для курьерства, для перевода денег, но организаторы там. И мы видим, где, из каких стран, из каких городов они. Они же пользуются в том числе текущей геополитической обстановкой, когда уровень сотрудничества как-то скукоживается с некоторыми странами.
Кирилл Казаков:
Латвия, Литва, Польша и Украина – это теперь практически недосягаемая для нашего следствия?
Иван Судникович:
Некоторые из недружественных стран (не будем называть конкретные страны) не выходят на сотрудничество, и преступники пользуются этим. Мы знаем, мы направляем туда поручение и говорим: задержите. То есть задержать там можно только тогда, когда идет сотрудничество, когда идет обратная связь.
Алена Сырова, СТВ:
То есть деньги не возвращаются?
Иван Судникович:
Мы говорим по-разному. То есть в отношении этих преступлений (это новый вид преступлений) по-разному бывает, в том числе мы и задерживаем, арестовываем.
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